Новости

Эксперты рассказали, чьи доходы вырастут в 2022 году 00:00
Умер певец и актер Ченте Фернандес 12.12.2021
Российский конькобежец Виктор Муштаков выиграл забег в Калгари 12.12.2021
В Британии повысили уровень опасности коронавируса из-за омикрон-штамма 12.12.2021
Британский парламент изучит "провальную эвакуацию" из Афганистана 12.12.2021
В Англии могут отменить футбольные игры из-за вспышек COVID-19 в клубах 12.12.2021
Канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "Нормандского формата" 12.12.2021
В Москве жестоко избили сына артиста Максима Дрозда 12.12.2021
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 63 странах 12.12.2021
Голосование завершилось на выборах президента ПМР 12.12.2021
"Локомотив" прервал безвыигрышную серию победой над "Уфой" 12.12.2021
В Москву идет новая волна холодов 12.12.2021
"Краснодар" без восьми игроков основы не смог обыграть "Нижний Новгород" 12.12.2021
Более 431 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 12.12.2021
МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков" 12.12.2021
Ученые представили макет пилотажного стенда для будущего самолета 12.12.2021
Теплую и снежную погоду пообещали москвичам на следующей неделе 12.12.2021
ВОЗ оценила эффективность вакцин против штамма "омикрон" 12.12.2021
Дзюба выступил с заявлением на фоне новостей о его отдыхе на Мальдивах 12.12.2021
Миранчук забил первый мяч за "Аталанту" в нынешнем сезоне 12.12.2021
Впервые разыгран Суперкубок России по баскетболу 3х3 12.12.2021
Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" 12.12.2021
В Подмосковье поезд сбил ребенка на "ватрушке" 12.12.2021
Семак отреагировал на фото Дзюбы на Мальдивах 12.12.2021
Путин назвал одну из главных задач после 90-х 12.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
12.12.2021 23:03
Рубрика: Спорт

В Англии могут отменить футбольные игры из-за вспышек COVID-19 в клубах

Текст: Максим Макарычев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

График игр английской футбольной Премьер-лиги (АПЛ) находится под серьезной угрозой из-за COVID-19, после того как несколько клубов сообщили о вспышках заболевания в эти выходные.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
"Локомотив" прервал безвыигрышную серию победой над "Уфой"

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" были вынуждены отменить тренировки в воскресенье перед предстоящими играми в середине недели, сообщает издание The Athletic. "Юнайтед" и "Вилла" должны были провести выездные игры во вторник вечером против "Брентфорда" и "Норвича" соответственно, и шансы на то, что эти матчи состоятся, практически равны нулю. Защитник "МЮ" Виктор Линделоф остановился в середине субботнего матча с "Норвичем", показав на свою грудь и пожаловавшись на то, что ему трудно дышать. Через несколько минут после оказания медицинской помощи на поле его увели в раздевалку, где он прошел обследование.

Руководство АПЛ уже было вынуждено пересмотреть расписание игр после того, как в "Тоттенхэме" на этой неделе произошла серьезная вспышка заболевания. В распоряжении тренеров осталось только 11 здоровых игроков. Это привело к тому, что поездка в Брайтон и игра с одноименным клубом была отложена на неопределенный срок. Под вопросом оказалась и игра "Тоттенхэма" в европейской Лиге Конфедераций, хотя в УЕФА заявили, что встреча лондонского клуба с французским "Ренном" переноситься не будет. Между тем матч чемпионата Англии между столичным "Куинз Парк Рейнджерс" с "Шеффилд Юнайтед" в понедельник также был перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе из западного Лондона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил на этой неделе, что Англия перейдет к "плану Б", в соответствии с которым ограничения вернутся в страну впервые с июня, однако футбольные стадионы останутся заполненными. Праздничное расписание Премьер-лиги - самое загруженное время в ее календаре: с этих выходных и до Нового года матчи проводятся каждые три дня, уточняет Daily Mail.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" Пандемия коронавируса COVID-19