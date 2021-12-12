В Англии могут отменить футбольные игры из-за вспышек COVID-19 в клубах

График игр английской футбольной Премьер-лиги (АПЛ) находится под серьезной угрозой из-за COVID-19, после того как несколько клубов сообщили о вспышках заболевания в эти выходные.

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" были вынуждены отменить тренировки в воскресенье перед предстоящими играми в середине недели, сообщает издание The Athletic. "Юнайтед" и "Вилла" должны были провести выездные игры во вторник вечером против "Брентфорда" и "Норвича" соответственно, и шансы на то, что эти матчи состоятся, практически равны нулю. Защитник "МЮ" Виктор Линделоф остановился в середине субботнего матча с "Норвичем", показав на свою грудь и пожаловавшись на то, что ему трудно дышать. Через несколько минут после оказания медицинской помощи на поле его увели в раздевалку, где он прошел обследование.

Руководство АПЛ уже было вынуждено пересмотреть расписание игр после того, как в "Тоттенхэме" на этой неделе произошла серьезная вспышка заболевания. В распоряжении тренеров осталось только 11 здоровых игроков. Это привело к тому, что поездка в Брайтон и игра с одноименным клубом была отложена на неопределенный срок. Под вопросом оказалась и игра "Тоттенхэма" в европейской Лиге Конфедераций, хотя в УЕФА заявили, что встреча лондонского клуба с французским "Ренном" переноситься не будет. Между тем матч чемпионата Англии между столичным "Куинз Парк Рейнджерс" с "Шеффилд Юнайтед" в понедельник также был перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе из западного Лондона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил на этой неделе, что Англия перейдет к "плану Б", в соответствии с которым ограничения вернутся в страну впервые с июня, однако футбольные стадионы останутся заполненными. Праздничное расписание Премьер-лиги - самое загруженное время в ее календаре: с этих выходных и до Нового года матчи проводятся каждые три дня, уточняет Daily Mail.