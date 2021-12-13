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13.12.2021 11:42
Рубрика: Спорт

Эндрю Парсонс переизбран президентом Международного паралимпийского комитета

Текст: Николай Долгополов
Бразилец Эндрю Парсонс выбран во второй раз президентом Международного паралимпийского комитета на сессии Генеральной Ассамблеи, которая прошла в режиме онлайн.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Соперников не было, так что избрание - вполне ожидаемое. О том, как оценили коллеги деятельность своего президента, свидетельствуют результаты: Парсонс набрал 98 процентов голосов всех проголосовавших. Срок правления - четыре года.

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Надо сказать, что с приходом Парсонса в работе исчезла некая нервозность, скоропалительность решений, так свойственная его предшественнику Филиппу Крейвену. Наши паралимпийцы, отстраненные его странным решением от участия в международных соревнованиях, при новом президенте Парсонсе вернулись в паралимпийское движение.

В Совете Международного комитета теперь заседают восемь бывших спортсменов-паралимпийцев. Еще никогда в руководящий орган не избиралось так много представительниц слабого пола.

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