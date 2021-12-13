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13.12.2021 00:30
Рубрика: Спорт

Гол Роналду с пенальти принес "МЮ" очередную победу

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Английский "Манчестер Юнайтед", который с недавних пор возглавляет работавший в "Локомотиве" Ральф Рангник, выиграл третий поединок подряд во всех турнирах, обыграв "Норвич" (1:0) в матче 16-го тура Премьер-лиги.
Криштиану Роналду продолжает забивать и устанавливать рекорды. Фото: Getty Images Криштиану Роналду продолжает забивать и устанавливать рекорды. Фото: Getty Images
Криштиану Роналду продолжает забивать и устанавливать рекорды. Фото: Getty Images

Справедливости ради, первую из этих трех побед "красные дьяволы" одержали еще при Майкле Каррике, одолев дома лондонский "Арсенал" (3:2). Именно после этой встречи Каррике объявил об уходе из клуба, а на его место заступил Рангник. Первое, на что обратил внимание немецкий специалист - слишком большое количество пропущенных мячей.

Фото: Getty Images
Сегодня пройдут жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

- Моя основная задача на данном этапе состоит в том, чтобы навести порядок в защите. В среднем за игру "МЮ" пропускает почти два гола - слишком много, - отметил Рангник.

Конечно, делать далеко идущие выводы по трем встречам рановато, но в них при Рангнике "манкунианцы" позволили соперникам забить лишь один мяч - в ничего не значащем с турнирной точки зрения поединке с "Янг Бойз" (1:1) в Лиге чемпионов. А в национальном первенстве "красные дьяволы" впервые в сезоне оставили ворота на замке в двух матчах подряд.

- После прихода Рангника некоторые вещи изменились в лучшую сторону. Прежде всего мы лучше защищаемся, вы можете заметить это и по статистике. Да, сегодня против "Норвича" мы допустили слишком много моментов у своих ворот, но тренер хочет, чтобы мы были готовы к забросам за спину, потому что он требует с нас играть высоко, - подчеркнул голкипер "МЮ" Давид Де Хеа.

Победный мяч "Норвичу" забил Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 13-м в 18 матчах за "Юнайтед" после возвращения в стан "красных дьяволов" минувшим летом. "Норвич" стал 120-й командой, в ворота которой португалец забил в клубной карьере. Кроме того, Криштиану забил 45 национальным сборным. Таким образом, Роналду поражал ворота 165 команд в поединках за клубы и сборную.

Под руководством Ральфа Рангника, работавшего ранее в "Локомотиве", "Юнайтед" победил в двух встречах чемпионата Англии подряд

Что касается ситуации в турнирной таблице Премьер-лиги, то "МЮ" по-прежнему остается вне зоны Лиги чемпионов. "Манкунианцы" идут на пятом месте с 27 набранными очками, отставая от "Вест Хэма" (27 очков, но матч в запасе), "Челси" (36), "Ливерпуля" (37) и "Манчестер Сити" (38).

Лидер мог накануне поменяться в итальянском чемпионате. Для этого "Интеру", отстававшему от "Милана" на два балла (37 против 39), надо было вчера обыграть на своем поле "Кальяри". Сам "Милан" потерял очки на выходных, не сумев одолеть в гостях "Удинезе". При этом все могло закончиться еще хуже, если бы не гол Златана Ибрагимовича на 92-й минуте, благодаря которому "красно-черные" вырвали ничью - 1:1.

Фото: Getty Images
"Барселона" в первом сезоне без Месси не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

- Мы создали не так много моментов, у нас не получилось показать свой футбол. Спасибо Златану, он выручил команду, - сказал тренер "Милана" Стефано Пиоли.

Для Златана гол в ворота "Удинезе" стал юбилейным, 300-м, в матчах топ-5 европейских лиг. Ибрагимович - третий футболист с января 2000 года, кто смог достичь этой отметки. За данный период лучше показатели только у Роналду (483) и Лионеля Месси (475).

Между тем

Сегодня в швейцарском Ньоне состоятся жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов (в 14.00 по Москве) и Лиги Европы (15.00). Внимание российских болельщиков приковано к Лиге Европы, где весной наш чемпионат представят сразу два клуба - "Зенит" и "Спартак". Важный момент: москвичи, ставшие первыми в своей группе в ЛЕ, вышли в 1/8 финала, в то время как питерцам нужно выиграть в стыковых матчах, чтобы пробиться в эту стадию. Своего соперника "сине-бело-голубые" узнают сегодня. Им станет один из следующих коллективов: "Рейнджерс" (Шотландия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Наполи" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Лацио" (Италия), "Брага" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Динамо" Загреб (Хорватия). В свою очередь оппонент "Спартака" определится аж 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. В ней примут участие 16 клубов - восемь команд, которые заняли первые места в группе ЛЕ, и восемь клубов, выигравших в стыковых матчах Лиги Европы.

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