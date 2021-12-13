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13.12.2021 23:31
Рубрика: Спорт

Россияне завоевали три медали на этапе Кубка мира по сноуборду

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
На этапе Кубка мира по сноуборду, который состоялся в выходные на курорте "Банное" в Челябинской области, российские спортсмены завоевали три медали, в том числе золотую.
София Надыршина. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости София Надыршина. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
София Надыршина. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Победа на счету чемпионки мира 2021 года Софии Надыршиной. Она выиграла соревнования по параллельному гигантскому слалому. В большом финале она опередила немку Рамону Хофмайстер. Бронзовым призером стала еще одна представительница Германии Каролин Лангенхорст.

Фото: РИА Новости
Женская сборная России по биатлону стала второй на этапе КМ в Австрии

У мужчин в аналогичной дисциплине Андрей Соболев стал третьим. Победу отпраздновал Ли Сан Хо из Южной Кореи. Второе место занял немец Штефан Баумайстер.

Анастасия Курочкина поднялась на третью ступеньку пьедестала по итогам заездов в параллельном слаломе. В малом финале она оказалась сильнее немки Хофмайстер, которая не сумела финишировать. В большом финале швейцарка Жюли Цогг опередила на 0,17 секунды японку Цубаки Мики.

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