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13.12.2021 23:13
Рубрика: Спорт

Российские скелетонисты завоевали два "золота" на старте в Сигулде

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8634)
На этапе Кубка Европы по скелетону, проходящем в латвийской Сигулде, в копилке сборной России уже два "золота" и "серебро".

Полина Тюрина по сумме двух заездов показала результат 1.45,83 секунды, опередив соотечественницу Анастасию Цыганову, которая уступила лидеру 0,48 секунды. Третьей стала американка Мистик Ро (отставание 0,88 секунды).

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В мужской части соревнований у победителя Дмитрия Гревцева время за две попытки составило 1.42,54 секунды. Второе место занял латвиец Кристс Нетлаус (отставание 0,49 секунды), замкнул тройку призеров немец Штефан Реттиг (+0,80).

Напомним, что в минувшую пятницу на четвертом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге красивую победу одержал олимпийский чемпион-2014 Александр Третьяков. Его результат по сумме двух заездов - 1.51,05. А во второй попытке Третьяков установил рекорд трассы - 55,50.

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