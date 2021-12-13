Сегодня пройдут жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

На прошедшей неделе завершились групповые этапы в двух главных еврокубковых турнирах - Лиге чемпионов и Лиге Европы. Уже сегодня в швейцарском Ньоне состоятся жеребьевки стадий плей-офф соревнований, в одном из которых - в ЛЕ - примут участие "Зенит" и "Спартак".

По хронологии первой пройдет жребий Лиги чемпионов. Перед церемонией все 16 участников будут поделены на две группы: "сеяные" и "несеяные". В первую из них попадут английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", "Аякс" (Нидерланды), немецкая "Бавария", испанский "Реал", французский "Лилль" и итальянский "Ювентус", во вторую - "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Вильярреал" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Атлетико" (Испания). Согласно правилам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, в этом раунде клубы из одной страны, а также выступавшие вместе в группе, не смогут сыграть друг с другом.

Выделить фаворита в такой мощной компании очень непросто. Если точнее - практически невозможно. Если говорить о прогнозах специалистов, то те же букмекеры отдают предпочтение следующей тройке: "Манчестер Сити", "Бавария" и "ПСЖ". Что интересно - двое из этих трех клубов ("Сити" и "ПСЖ") еще ни разу не выигрывали Лигу чемпионов, хотя недавно обе эти команды бились за трофей в финале турнира.

Одна из главных интриг - поможет ли парижанам завоевать-таки долгожданный титул Лионель Месси. Если говорить именно о Лиге чемпионов, то аргентинец в нем показывает отличную статистику: в пяти матчах за "ПСЖ" он забил пять мячей, оформив по дублю в ворота "Лейпцига" с "Брюгге" и отличившись в победной встрече с "Манчестер Сити". Блистает также Килиан Мбаппе. К слову, дуэт Мбаппе - Месси с октября организовал 87 процентов голов парижан (в 21 из 24 мячей кто-то из этой пары либо забивал, либо отдавал пас).

- Месси и Мбаппе потихоньку сближаются, это делает их еще сильнее. Но нужно еще время. Семя посажено, пробиваются ростки, и со временем вырастет растение с красивыми цветами, - вот такое необычное сравнение привел главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино, отвечая на вопрос о взаимодействии дуэта Месси - Мбаппе.

В то же время внимание российских болельщиков будет приковано к жеребьевке Лиги Европы. В понедельник своего соперника узнает "Зенит", которому для выхода в 1/8 финала турнира нужно будет выиграть в стыковых матчах. Соперником питерцев станет одна из следующих команд: "Рейнджерс" (Шотландия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Наполи" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Лацио" (Италия), "Брага" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Динамо" Загреб (Хорватия). Первые матчи этой стадии пройдут 17 февраля, ответные - спустя неделю. Напомним, что зенитовцы заняли третье место в групповой стадии Лиги чемпионов, где их оппонентами были "Челси", "Ювентус" и шведский "Мальме".

В 1/8 финала Лиги чемпионов не смогут встретиться клубы из одной страны, а также команды, выступавшие вместе на групповой стадии

Ну а лучшим российским клубом в нынешнем розыгрыше еврокубков на данный момент является "Спартак". "Красно-белые" сенсационно заняли первую строчку в квартете, в котором также были одни из ведущих команд Италии с Англией - "Наполи" и "Лестер", а также польская "Легия", долгое время лидировавшая в группе. В последнем туре спартаковцы одолели на выезде "Легию" (1:0). Героем вечера стал голкипер москвичей Александр Селихов, отразивший пенальти на 98-й минуте. За выход в четвертьфинал соревнований спартаковцы могут поспорить с одной из следующих команд: "Барселона", "Бетис", "Реал Сосьедад", "Севилья" (все - Испания), "Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия), "Шериф" (Молдавия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Рейнджерс" (Шотландия) и "Олимпиакос" (Греция).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. В ней примут участие 16 клубов - восемь команд, которые заняли первые места в группе ЛЕ и восемь клубов, выигравших в стыковых матчах Лиги Европы.