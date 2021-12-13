Уступивший в матче за шахматную корону Непомнящий ответил на вопросы "РГ"

Внушительный трофей из драгоценных металлов и камней весом более 5 кг изготовлен екатеринбургским ювелирным домом "Чамовских" при поддержке президента Федерации шахмат Свердловской области Андрея Симановского.

Проигравшему в матче россиянину Яну Непомнящему вручен утешительный приз. Комплект коллекционных "Шахмат Карпова" из березы был подарен Яну основателем бренда Константином Курченковым в русском ресторане "Березка" в самом центре Дубая - на искусственном острове Палм-Джумейра.

Главная особенность знаменитых "непобедимых" фигур и пешек - они как неваляшки падают и сразу встают. Получился оптимистичный посыл нашему шахматисту на будущее: вновь подняться на шахматные высоту и опять встретиться с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.

Прямо на церемонии Ян Непомнящий ответил на вопросы "РГ".