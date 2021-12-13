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13.12.2021 13:46
Рубрика: Спорт

Уступивший в матче за шахматную корону Непомнящий ответил на вопросы "РГ"

Текст: Альберт Миннуллин (Дубай)
В Дубае в павильоне "Экспо-2020" состоялась церемония закрытия матча на первенство мира по шахматам. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен одержал победу со счетом 7,5:3,5 и сохранил свое звание. Ему достались большая часть призового фонда в два миллиона евро, традиционный лавровый венок и врученный впервые в истории чемпионский кубок.

Внушительный трофей из драгоценных металлов и камней весом более 5 кг изготовлен екатеринбургским ювелирным домом "Чамовских" при поддержке президента Федерации шахмат Свердловской области Андрея Симановского.

Фото: EPA
Тренер Яна Непомнящего подвел первые итоги матча с Магнусом Карлсеном

Проигравшему в матче россиянину Яну Непомнящему вручен утешительный приз. Комплект коллекционных "Шахмат Карпова" из березы был подарен Яну основателем бренда Константином Курченковым в русском ресторане "Березка" в самом центре Дубая - на искусственном острове Палм-Джумейра.

Главная особенность знаменитых "непобедимых" фигур и пешек - они как неваляшки падают и сразу встают. Получился оптимистичный посыл нашему шахматисту на будущее: вновь подняться на шахматные высоту и опять встретиться с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.

Прямо на церемонии Ян Непомнящий ответил на вопросы "РГ".

Магнус Карлсен. Фото: Альберт Миннуллин и Ники Рига/ФИДЕ
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