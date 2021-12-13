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13.12.2021 23:41
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" рассказали о ситуации с главным тренером

Текст: Артур Нанян
Генеральный директор "красно-белых" Евгений Мележиков рассказал, как идет работа по поиску нового спортивного директора клуба и какие изменения, возможно, произойдут на тренерском мостике команды.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

По признанию Мележикова, "определенность по спортивному директору более-менее есть". "Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен", - отметил Мележиков.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Ожидается, что во вторник совет директоров "Спартака" утвердит отставку Руя Витории с поста главного тренера команды. Напомним, что всего несколько дней назад Витория вывел "красно-белых" в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, опередив такие клубы как "Наполи" и "Лестер". Вместе с тем в чемпионате страны команда идет на девятом месте, а в понедельник вечером в последнем матче в уходящем году крупно проиграла на выезде "Сочи" - 0:3.

"Решение по Витории примет совет директоров в самое ближайшее время. Но главное - подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды", - подытожил Мележиков, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

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