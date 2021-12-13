"Зенит" сыграет с испанским "Бетисом" за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки плей-офф еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своего соперника по стыковым матчам ЛЕ узнал питерский "Зенит".

Став третьим в своей группе в Лиге чемпионов, питерцы попали в зону стыковых матчей Лиги Европы. Перед началом жеребьевки "сине-бело-голубые" угодили в зону несеяных клубов и попасться им могла одна из следующих команд: "Брага" (Португалия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Лацио" (Италия), "Наполи" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Реал Сосьедад" (Испания) и шотландский "Рейнджерс". В итоге зенитовцам выпал "Бетис", проводящий один из лучших сезонов за последние годы.

Севильский клуб никак не отнесешь к флагманам испанского футбола, но, тем не менее, в этом году он представляет собой грозную силу. Под руководством экс-главного тренера "Реала" и "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини "Бетис" потихоньку набрал силу и к середине сезона подходит на третьей строчке в турнирной таблице испанского первенства. В последних четырех матчах "зеленые" набрали 12 очков, разгромив на выходных "Реал Сосьедад" (4:0), а до того обыграв на выезде "Барселону" (1:0).

- На мой взгляд, все команды в плей-офф Лиги Европы делятся на две группы. Есть те, кто выглядит сильнее на бумаге - это, прежде всего, представители Испании и Италии. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже выступали другие российские клубы. Вторая группа - это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких оппонентов, - отметил за пару дней до жеребьевки главный тренер питерцев Сергей Семак.

Остальные пары в стыках ЛЕ составили: "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция), "Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания), "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Шериф" (Молдавия) - "Брага" (Португалия) и "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия). Первые стыковые встречи запланированы на 17 февраля, вторые - спустя неделю. Победители этих поединков присоединятся в 1/8 финала к триумфаторам групп Лиги Европы, среди которых есть и московский "Спартак". Жеребьевка 1/8 финала состоится 25 февраля.

Весной Россию в еврокубках представят "Зенит", а также "Спартак", который благодаря победе в группе Лиги Европы попал в число 16 лучших клубов турнира

Конфуз случился во время жребия Лиги чемпионов, в котором участие принимал экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Изначально он состоялся еще до жеребьевки Лиги Европы, но из-за технической ошибки церемонию пришлось повторить. Дело в том, что в соперники "Вильярреалу" Аршавин вытянул шар с "Манчестер Юнайтед", командой, которая встречалась с испанцами еще в группе. Поэтому "МЮ" с "Вильярреалом" не могли встретиться в первой стадии плей-офф. После этого оппонентом "желтой субмарины" стал "Манчестер Сити", а "Юнайтед" достался "ПСЖ". Главной проблемой было то, что шар с "МЮ" не был в корзине с возможными соперниками мадридского "Атлетико". Мадридский клуб подал протест, и УЕФА его одобрил, перенеся жеребьевку на 17:00 по московскому времени.

По итогам повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов были составлены следующие пары: "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия), "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды), "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция), "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия), "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) и "ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания). Первые матчи этой стадии состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные - 8, 9, 15 и 16 марта. Финал пройдет 29 мая в Санкт-Петербурге.

Между тем

По итогам группового этапа еврокубков Россия поднялась на девятое место в клубном рейтинге УЕФА, обогнав Шотландию и увеличив отрыв от Украины. Семь очков заработал "Спартак": за победу над польской "Легией" (1:0) москвичи получили два балла, еще четыре им выделили как триумфаторам группы, еще один дополнительный балл - за выход в 1/8 финала. Таким образом, спартаковцы принесли в копилку нашей страны 1,4 очка. Также 0,2 балла или один клубный балл принес "Зенит", сыгравший вничью в Лиге чемпионов с "Челси" (3:3). По результатам групповой стадии Россия заработала 5,1 балла - это лучший показатель за три года. Наша ассоциация вновь смогла обойти Шотландию и опережает ее на 0,182 очка.