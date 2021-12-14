Футбол начинается в аэропорту Дохи - столице Катара. Тут постелили искусственный газон. Примерно такой был на стадионе в московских "Лужниках" до реконструкции, которую провели перед чемпионатом мира в России. Тот газон экс-вратарь российской сборной Сергей Овчинников еще собирался постелить у себя на даче...

Национальный музей Катара. Здесь хранится и письмо с конгресса ФИФА 2010-го года, на котором страна получила ЧМ-2022. Фото: Артем Локалов

У жителей Катара, кстати, в ноябре-декабре - дачный сезон. Народ выезжает из города в пустыню, на побережье Персидского залива. В это время года солнце палит не так сильно, как летом. Собственно, поэтому и чемпионат мира проведут в ноябре.

Если раньше арабы ставили шатры, защишавшие от солнца, то теперь это целые городки из трейлеров с кондиционерами и душем. Из развлечений - гонки на джипах по песчаным барханам, катание на верблюдах, приготовление мяса на костре с видом на море.

Море исторически было главным кормильцем местного населения, которое промышляло добычей и продажей жемчуга. Промысловые суда строили из дерева, которое поставляли из Индии. В Национальном музее Катара этому посвящена большая часть экспозиции, а в море с набережной в Дохе можно увидеть множество судов, построенных по старинной технологии.

На побережье Персидского залива в Дохе. Фото: Артем Локалов

Со временем жемчуг доход приносить перестал, но в Катаре нашли кое-что еще - нефть и газ, озолотившие катарских шейхов. Уже несколько лет наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами Катар - одна из самых развивающихся стран Ближнего Востока. В России Эмираты давно на слуху. А вот про Катар у нас многие узнали, когда в 2010-м ФИФА объявила хозяев ЧМ 2018-го и 2022-го годов.

Но в Дохе стараются заинтересовать людей в России и перетянуть часть туристов, которые ориентированы на ОАЭ. Чемпионат мира в этом может помочь. Особенно если на него все-таки удастся попасть сборной России. Для этого, как известно, команде Валерия Карпина нужно выиграть два стыковых матча. Первый из них - против Польши - состоится 24 марта на стадионе "Лужники", принимавшем финал ЧМ-2018.

На каких стадионах будут играть в Катаре? Всего их восемь и каждый по-своему уникален. Например, арена "Аль Байт" построена в виде традиционного местного шатра, который заменили трейлеры в пустыне. А арену "Рас Абу Абуд" возвели из 974-х морских транспортных контейнеров. Ее даже переименовали - и теперь это стадион "974". Кстати, эти цифры являются и международным телефонным кодом Катара.

Такое количество стадионов Дохе после ЧМ не нужно, поэтому некоторые из них будут перестроены. А арену "974" вообще разберут после окончания турнира. Контейнеры станут использовать по прямому назначению, а на месте арены "будет город заложен". То есть тут появится жилая или бизнес застройка.

Жаль, что подобной технологии не было на ЧМ в России, где, например, построили огромный стадион в Саранске, а теперь не знают, как использовать. Местная команда столько зрителей на трибунах не собирает, сборная России сыграла там только раз. Еще арену арендовал футбольный клуб "Тамбов", пока от него ничего не осталось. Точнее, осталось - уголовные дела о хищениях. Наследие от ЧМ в виде контейнеров - ценнее.

Особенность ЧМ в Катаре в том, что он фактически пройдет в одном городе - Дохе. Это как если бы все матчи ЧМ-2018 проходили в Москве. Не нужны переезды на автобусах и поездах, перелеты. Между стадионами можно перемещаться на метро, которое открыли в столице Катара три года назад.

Поезда - беспилотные. Три класса вагонов. Есть "стандартные", "семейные" и "золотые". Странно, что не запустили еще вагон-ресторан.

- Метро пользуются, в основном, рабочие и служащие. На нем добираются на работу, в торговые центры. Когда метро только окрыли, люди приезжали на машине к станции, оставляли ее на парковке и катались на новых поездах, - говорит Фираз Аль-Убиси, гид и представитель Qatar Tourism.

Стоимость поездки в стандартном вагоне - 2 реала (40 рублей), в вагоне категории "Gold" - 20 риалов (200 рублей).

"Золотой" вагон в метро Дохи. Фото: Артем Локалов

Фираз родом из Сирии, но учился в Российском университете дружбы народов. Говорит, что Россия для него "вторая Родина" и признается, что друзья-сирийцы называют его "русским".

- В день я два или три раза общаюсь на русском. Когда приехал сюда 17 лет назад, говорить на русском почти не приходилось, но теперь ситуация меняется, - рассказывает Аль-Убиси.

Теперь в самом центре Дохи местные, услышав русскую речь, сами могут поддержать разговор. Так было, например, возле Золотой мечети.

- Еще когда был маленьким, интересовался творчеством Пушкина и Толстого. И вообще у вас очень интересная культура, - признается почтенный человек, который представился Абдурахманом.

Абдурахман Махмуд Эльм-Махмуд - писатель. Родился в Катаре, но бывал в СССР, а потом преподавал на Украине:

- Впервые я побывал в Советском Союзе при Горбачеве. Потом посещал Россию, когда президентом был Ельцин. И последний раз - когда страной руководил уже Путин. Так что видел Россию в разное время и хорошо знаю, как она развивалась. Хочу, чтобы ваша футбольная команда приехала сюда, в Катар. Надеюсь, это случится.

Спецкор Артем Локалов с катарским писателем Абдурахманом Махмудом Эль-Махмудом. Фото: Артем Локалов

Если сборная России не сможет попасть на ЧМ, в Катаре это, конечно, воспримут спокойно. Здесь, в первую очередь, ждут грандов - Францию, Германию, Бразилию, Аргентину...

- Этот чемпионат мира важен не только для Катара - для всего арабского мира, - говорит сириец Фираз. - Для Катара чемпионат мира - суперреклама. Здесь хотят показать себя интернациональной страной, где комфортно людям разных наций. Вот в России на чемпионате мира было ведь супер. И тут хотят все сделать на таком же уровне и даже лучше. Поэтому Катар использует и опыт России. Пригласили много русских, которые работали на ЧМ - помогать с его организацией тут.

Аль-Убиси называет главными преимуществами катарского ЧМ - безопасность ("мы тут даже машину не запираем и спокойно оставляем в ней кошелек и телефон") и компактность ("все стадионы рядом").

- Насколько дорого посетить ЧМ в Катаре? Мне кажется, цены в мире примерно одинаковы везде, - говорит Фираз. - И потом есть разные туристы. Кто-то хочет все в комплексе - и отличный отель, и культурную программу, и лучшие места на стадионе. Есть те, кому достаточно и трехзвездочной гостиницы. Просто многие такие отели здесь выглядят, как пятизвездочные. Но это если говорить о качестве, цена - дешевле.

Вот и стадион "Аль Джануб" строили, заботясь и о цене, и о качестве. Арену пректировала знаменитый архитектор Заха Хадид. И крыша-ракушка над ареной, которую видно далеко в пустыне, впечатляет.

Сейчас стадион вмещает 40 тысяч зрителей, но после чемпионата мира половину мест собираются демонтировать и оборудовать этими креслами другие спортивные объекты, в том числе, в других странах. То же собирались сделать после ЧМ-2018 с трибунами стадиона в Екатеринбурге, но они до сих пор на месте. Ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. В России так точно. Интересно, как будет в Катаре.

Катарская пустыня и стадион "Аль Джануб" на горизонте. Фото: Артем Локалов

До сих пор неизвестно, разрешат ли продавать пиво на стадионах во время ЧМ. В 2018-м правительство России издало для этого специальный закон. Сейчас в Катаре алкоголь можно приобрести только в специализированном магазине и по лицензии, которую иностранцам не выдают. Также алкоголь доступен в крупных отелях, на закрытой территории. Во время ЧМ-2022 пиво будут продавать в фан-зонах без возможности прохода со спиртным напитком в город.

Патрулировать центр Дохи, где станут собираться фанаты разных сборных, сотрудники полиции будут, в том числе, на верблюдах. У нас, как известно, во время матчей задействуют конную полицию. И в Катаре есть такая практика, но вот верблюжий патруль - местная особенность. Служебных верблюдов можно увидеть на "парковке" возле главного городского рынка Сук-Вакиф. Все они в масках. Но это не из-за коронавирусных ограничений - просто, чтобы не ели все подряд. Потому что на уговоры, видимо, верблюды плевать хотели.

В пяти минутах езды от верблюдов - уже на машине - башня Аль Бидда, где находится оргкомитет ЧМ-2022. Здесь история заявки страны на проведение турнира, макеты всех стадионов и панорама чуть ли не всей страны. Может, и Россию можно рассмотреть?

- Я была на чемпионате мира в России во время чемпионата мира и увидела в вашей стране чудесную атмосферу и бесподобную организацию, - говорит Фатма Аль-Наими, исполнительный директор по коммуникациям ЧМ-2022. - У нас была возможность учиться, перенимать опыт. России удалось изменить представление о турнире, это отразилось, например, на туристической отрасли. Страна стала более привлекательной для гостей и после турнира был наплыв туристов.

Вид на Доху с вертолетной площадки на крыше одного из небоскребов. Фото: Артем Локалов

Говоря о том, что будет со стадионами после ЧМ и как Катар собирается избежать проблем, которые возникли в России (например, в "Лужниках" после чемпионата мира в футбол сыграли всего пять раз), Аль-Наими отмечает:

- У нас было достаточно времени, чтобы все продумать и понять, как использовать объекты после турнира. Мы все строим и с архитектурной точки зрения, и с точки зрения дизайна, чтобы потом извлекать пользу. На некоторых стадионах просто уменьшим вместимость, что-то передадим странам, нуждающимся в спортивной инфраструктуре. Про стадион "974", который будет разобран, вы уже знаете. А часть арены "Аль Байт", например, станет отелем.

Фатма желает сборной России попасть на чемпионат мира:

- Мы знаем, как у вас популярен футбол. А я навсегда запомнила, как нас принимали в России, куда доводилось возвращаться и после турнира. Мне хочется отблагодарить русских такой же гостеприимностью, дружелюбием.

Сборная России, пожалуйста, не пропусти этот чемпионат мира!

Что нужно, чтобы попасть в Катар:

Заграничный паспорт, подтверждение брони в отеле

Вакцинация ("Спутник V" одобрен)

ПЦР-тест (за 72 часа до вылета) и тест на антитела (за 30 дней до вылета)

Регистрация на сайте EHTERAZ и установка этого приложения на телефон

Активация QR-кода в приложении после прибытия в Доху