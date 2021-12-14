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Рубрика: Спорт

Отец Карлсена подвел итоги поединка за мировую корону

Текст: Николай Долгополов, Альберт Миннуллин (Дубай)
В серии эксклюзивных интервью для "Российской газеты" впечатлениями о матче поделились претендент Ян Непомнящий и его секундант Владимир Поткин. Кому подвести окончательный итог, как не Хенрику Карлсену - отцу пятикратного чемпиона мира.
В матче за мировую шахматную корону Магнус Карлсен сыграл безукоризненно. Фото: EPA В матче за мировую шахматную корону Магнус Карлсен сыграл безукоризненно. Фото: EPA
В матче за мировую шахматную корону Магнус Карлсен сыграл безукоризненно. Фото: EPA

Только честно: ожидали победы со счетом 7,5:3,5?

Хенрик Карлсен: Нет, конечно, нет. Это несколько удивило. Люди смотрят на шахматы как на абсолютно объективную игру, точно отражающую соотношение сил. Но, как и в других видах индивидуальных противостояний, в шахматах при их современном развитии есть и то, что называется шансом, везением. Тут многое зависит от реакции соперника. В личном противостоянии все это может оказать влияние на общий исход. Можно сказать, этот матч пошел по пути, выбранному Магнусом. И началось все с 6-й выигранной им партии.

Полагаете, ее проигрыш повлек за собой серию ошибок Непомнящего?

Хенрик Карлсен: Есть и пара других возможных объяснений. Но я считаю: влияние 6-й партии на общий итог неоспоримо. В ней проявился весьма вероятный победитель всего матча. И все же тут есть и определенный элемент везения. Или, если хотите, невезения. Ян допустил две-три довольно значительных ошибки. Развивались бы события по иному сценарию, он бы ограничился одной ошибкой или избежал бы и ее. Важно и другое. Все эти события происходили во второй половине. И, откровенно говоря, мы ожидали нечто подобное именно во второй половине.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Какие еще компоненты игры привели вашего сына к победе?

Хенрик Карлсен: В Дубае он играл лучше, чем сам ожидал. Проявил полную дисциплинированность за доской. Не принял ни единого поспешного решения. И он доволен как результатом матча, так и тем, как он был достигнут.

Поражения с таким счетом в матчах за корону случалось разве что в 1972-м, когда Бобби Фишер победил Бориса Спасского - 12,5:8,5. А если предположить, что Магнус и Фишер могли бы встретиться за доской? Как бы мог сложиться такой матч?

Хенрик Карлсен: О таком поединке мечтают многие. Но подобное может произойти разве что в фантастических романах. Двух чемпионов разделяет почти полвека. Оставим догадки журналистам и болельщикам.

Как полагаете, кого теперь ждать в претенденты на корону?

Хенрик Карлсен: Хороший вопрос, ответ на который неизвестен. За это право будет биться немало шахматистов. Возможно, соперником сына станет кто-то из молодых. Сразу приходит на ум Фирузджа, который добился права играть в турнире претендентов. Он среди потенциальных кандидатов. Очень похоже, он превратится в суперзвезду.

С кем Магнусу будет легче играть: с 18-летним Фирузджи или с теми, кого уже побеждал в матчах за корону?

Хенрик Карлсен: Интереснее было бы сразиться с ­юными.

Спорт Шахматы