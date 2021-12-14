Руководство ФК "Ротор" не смогло назвать сумму бюджета клуба на 2022 год

Волгоградский "Ротор", еще несколько месяцев назад выступавший в Российской премьер-лиге, ушел на зимнюю паузу в статусе аутсайдера дивизиона уровнем ниже. Среди 20 команд Футбольной национальной лиги "Ротор" занимает 17-е место.

Скандалы сопровождают "Ротор" уже не первый год. Каждый сезон в команде работают минимум два главных тренера. Количество футболистов, поигравших в Волгограде в последнее время, уже перевалило за сотню. И только менеджеры оставались прежними.

А ведь спортивный клуб "Ротор" - бюджетное учреждение. Его содержат на средства налогоплательщиков. Правда, клуб еще ведет свою финансовую деятельность, но не слишком успешно. Известно, что в прошлом году был заключен спонсорский договор с одной букмекерской конторой. Прибыль от продажи билетов, а также атрибутики на стадионе и в фан-шопе - это деньги, которые клуб смог заработать сам. Два года назад Волгоград показывал феноменальную посещаемость для ФНЛ, и эта статья доходов была актуальна. Но пандемия и плохая игра команды заметно сократили количество зрителей на стадионе.

Корреспондент "РГ" задал вопрос гендиректору "Ротора" Андрею Рекечинскому о бюджете организации и ожидаемо не получил внятного ответа. При этом понятно, что в осеннюю часть сезона 2021-2022 волгоградцы имели доступ к одному из лучших кошельков в лиге. Ведь зависимость от областной казны приводит к тому, что деньги клубу выделяют не на сезон, который начинается осенью и заканчивается весной, а на календарный год. Следовательно, играть в ФНЛ "Ротор" начал с остатками бюджета, выданного под РПЛ.

- На следующий год бюджет еще не принят. Но у нас не только одна команда, есть еще дубль в ФНЛ-2 и регбийный коллектив. Я конкретизировать не буду. Бюджет средний, не самый большой, но достаточный, чтобы не иметь долгов по зарплате и выплатам контрагентам, - сказал Андрей Рекечинский. - Это несекретная информация. Вы сами можете посмотреть сумму. Где? Не знаю.

Учредителем клуба является администрация Волгоградской области. На сайте комитета физической культуры и спорта находим документ от 23 июня, подписанный главой ведомства Александром Глиняновым. И там расписаны субсидии: на вторую половину 2021 года - 233,4 миллиона рублей, на 2022 год - 760, а на 2023 - 600 миллионов рублей. Возможно, эти цифры будут корректироваться при принятии бюджета на каждый последующий год.

В "Роторе" не ставят задачу на сезон возвратиться в РПЛ, теперь цель - остаться в этой лиге и подняться хотя бы в первую десятку. О повышении в классе будут думать позже. При этом руководство намерено в кои-то веки сохранить костяк команды хотя бы до конца текущего первенства.

Между тем у команды нет своей базы. Варианты решения этой проблемы рассматриваются. В следующем году сдадут в эксплуатацию стадион "Пищевик", где предусмотрено поле с подогревом. Возможно и базирование в Волжском: там создают футбольный кластер вокруг стадиона имени Логинова.

Кстати

В большинстве случаев зарплаты футболистов не разглашаются. Поэтому мы можем оперировать лишь приблизительными суммами. Согласно данным сайта Salary Sport, агрегирующего информацию из открытых источников, самым высокооплачиваемым футболистом клуба "Ростов" является ангольский защитник Баштуш - 167 миллионов рублей в год. Гамбийский нападающий Али Соу получает 96 миллионов. Годовая зарплата японского опорника Кэнто Хасимото - 81 миллион.

В "Сочи" больше всех получает аргентинский защитник Эмануэль Маммана - 217 миллионов рублей. Почти 137 миллионов зарабатывает эквадорский ветеран Кристиан Нобоа. 96 миллионов ежегодно поступает на карточку Артура Юсупова.

В "Краснодаре" самый богатый - поляк Гжегож Крыховяк с 258 миллионами в год. Француз Рэми Кабелля на втором месте - 238 миллионов. 147 миллионов получает бразилец Вандерсон.

Наконец, в волгоградском "Роторе" 91 миллион рублей забирает из кассы полузащитник Александр Ташаев. Нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин за год становится богаче на 71 миллион рублей. У грузинского форварда Беки Кавтарадзе годовая зарплата - 38 миллионов рублей.