Россиянки сыграют со сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ по гандболу

На чемпионате мира в Испании сборная России в среду проведет матч 1/4 финала против действующего обладателя континентального "золота" Норвегии.

Второй этап наши девушки завершили поражением от олимпийского чемпиона Франции - 28:33. Правда, встреча для соперников не имела особого значения, ведь они досрочно обеспечили выход в плей-офф. Если бы россиянки победили, то в четвертьфинале выходили на Швецию. Но сейчас две скандинавские сборные примерно равны по классу и на втором этапе сыграли друг с другом результативную ничью - 30:30.

В новейшей истории взаимоотношений России и Норвегии особняком стоит полуфинал "золотой" для нас Олимпиады‑2016 в Рио, когда северянки были побеждены в овертайме (38:37). Спустя несколько ­месяцев в рамках первого этапа ЧЕ соперницы взяли реванш (23:21). Сразились команды и на ЧМ‑2017, где норвежки нашу дружину разгромили в четвертьфинале (34:17). Зато в "бронзовом" матче ЧМ‑2019 в Японии сильнее оказалась Россия (33:28). И, наконец, минувшим летом в полуфинале Олимпиады наши девушки снова праздновали успех (27:26).

Где будем смотреть

15 декабря, среда

"Матч ТВ"

19:25. Россия - Норвегия. Прямая трансляция.