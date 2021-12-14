В 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся "ПСЖ" с Месси и мадридский "Реал"

Накануне в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки плей-офф еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кто бы мог подумать, что это традиционное мероприятие обернется большим скандалом.

Лионель Месси четырежды побеждал в Лиге чемпионов с "Барселоной", и теперь намерен впервые завоевать этот трофей в составе "ПСЖ". Фото: Getty Images

Все начиналось как обычно: представители УЕФА вышли на сцену, рассказывая о процедуре жеребьевки и представляя команды, попавшие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Доставать шары из корзин и распределять пары выпало не кому-нибудь, а бывшему капитану сборной России Андрею Аршавину. Оно и логично: финал турнира в мае следующего года примет родной город Аршавина Санкт-Петербург.

В один из моментов возникла путаница: Аршавин выбрал пару "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед", хотя эти соперники не могли попасть друг на друга в 1/8 финала, поскольку играли вместе в группе. Дальше по непонятным причинам шар "Юнайтед" не попал в корзину потенциальных оппонентов "Атлетико", которому досталась "Бавария". Вместо "манкунианцев" в корзину положили "Ливерпуль", но англичане не могли встретиться с "матрасниками" (их пути пересеклись в группе). Несмотря на это, жеребьевка продолжилась, и "МЮ" в итоге выпал "ПСЖ". Весь мир замер в ожидании противостояния Криштиану Роналду и Месси, но произошло непредвиденное: после протестов "Атлетико" и "Вильярреала" УЕФА объявил о повторной жеребьевке спустя несколько часов.

Против этого решения выступили несколько грандов, в частности "Реал". Аргумент у мадридцев был следующий: все началось на паре "Вильярреал" - "МЮ" уже после того, как "королевскому клубу" выпала "Бенфика". Понять расстройство "Реала" можно и по той причине, что по итогам повторной жеребьевки в соперники к ним попал "ПСЖ" с Лионелем Месси.

Безусловно, противостояние парижан и "Реала" - главная афиша 1/8 финала. Интриг здесь сразу несколько: легенда мадридского клуба Серхио Рамос сыграет против бывшей команды, форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, наоборот, стремится летом уехать на "Сантьяго Бернабеу", и, наконец, Лионель Месси впервые после ухода из "Барселоны" сыграет со "сливочными". К слову, в 26 поединках против "Реала" аргентинец забил 26 мячей.

Месси впервые сыграет против "королевского клуба" не в составе "Барселоны". В 45 встречах с мадридцами он забил 26 мячей

Если говорить о статистике, то пути испанского суперклуба и "ПСЖ" пересекались шесть раз. "Реал" проходил французов в плей-офф Лиги чемпионов и выиграл больше встреч - три против одной.

Также в 1/8 финала сыграют следующие команды: "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия), "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды), "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция), "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) и "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия). Первые матчи этой стадии состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные - 8, 9, 15 и 16 марта. Финал пройдет 29 мая в Санкт-Петербурге.

Что касается "Зенита", то, став третьими в своей группе в Лиге чемпионов, питерцы попали в зону стыковых матчей Лиги Европы. Соперником "сине-бело-голубых" в борьбе за выход в 1/8 турнира стал испанский "Бетис". "Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, идет третьим в чемпионате Испании. Жребий оказался не самым удачным", - заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Остальные пары в стыках ЛЕ составили: "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция), "Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Шериф" (Молдавия) - "Брага" (Португалия) и "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия). Первые стыковые встречи запланированы на 17 февраля, вторые - спустя неделю. Победители этих поединков присоединятся в 1/8 финала к триумфаторам групп Лиги Европы, среди которых есть и московский "Спартак". Жеребьевка 1/8 финала состоится 25 февраля.

Премьер-лига

Вчера вечером в Сочи состоялся последний матч российской Премьер-лиги (РПЛ) в уходящем году: клуб с одноименным названием принимал "Спартак". Хозяева разгромили соперника 3:0 благодаря голам с пенальти в исполнении Кристиана Нобоа и Артура Юсупова, а также точного удара Ивелина Попова. "Красно-белым" не помогло даже численное преимущество после удаления Нобоа в начале второй половины. Скорее всего, этот поединок стал последним для Руя Витории у руля спартаковцев. По неофициальным данным, уже на днях в столицу прилетит новый главный тренер команды Паоло Ваноли, о назначении которого должны будут объявить до конца недели. Матчи следующего, 19-го тура РПЛ пройдут уже в конце февраля. На данный момент ситуация в турнирной таблице РПЛ следующая: "Зенит" (38 очков), "Динамо" (36), "Сочи" (31), ЦСКА (30), "Краснодар" (29), "Локомотив" (28), "Ахмат", "Крылья Советов" (по 27), "Спартак" (23), "Рубин" (22), "Урал", "Арсенал", "Нижний Новгород" (по 19), "Ростов" (18), "Уфа" (16), "Химки" (14).