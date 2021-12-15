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15.12.2021 14:58
Рубрика: Спорт

Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Текст: Максим Домчев
Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры. Ранее у него были выявлены проблемы с сердцем.

"Я принял решение прекратить профессиональную карьеру. Для меня это очень непростой момент", - сказал 33-летний футболист на пресс-конференции. Аргентинец не смог сдержать эмоций и расплакался.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
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30 октября Агуэро почувствовал себя плохо во время матча чемпионата Испании против "Алавеса". Сообщалось о том, что он пропустит несколько месяцев, но обследование выявило проблемы с сердцем.

Агуэро нынешним летом перешел в "Барселону", но провел за новый клуб всего пять матчей. Ранее он выступал за "Манчестер Сити" и "Атлетико". На его счету 101 матч за сборную Аргентины, в которых он забил 41 гол.

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