Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры. Ранее у него были выявлены проблемы с сердцем.

Sergio Aguero was in tears having to announce his retirement 🥺



(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/pTMe1vap3L — ESPN FC (@ESPNFC) December 15, 2021

"Я принял решение прекратить профессиональную карьеру. Для меня это очень непростой момент", - сказал 33-летний футболист на пресс-конференции. Аргентинец не смог сдержать эмоций и расплакался.

30 октября Агуэро почувствовал себя плохо во время матча чемпионата Испании против "Алавеса". Сообщалось о том, что он пропустит несколько месяцев, но обследование выявило проблемы с сердцем.

Агуэро нынешним летом перешел в "Барселону", но провел за новый клуб всего пять матчей. Ранее он выступал за "Манчестер Сити" и "Атлетико". На его счету 101 матч за сборную Аргентины, в которых он забил 41 гол.