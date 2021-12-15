Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон получил звание рыцаря Британской империи

Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон получил звание рыцаря Британской империи. Об этом сообщается в официальном "Твиттере" королевской семьи.

О присвоении Хэмилтону рыцарского титула стало известно в ноябре 2021 года, когда был обнародован королевский новогодний список награжденных за особые заслуги. Церемония посвящения с участием принца Уэльского Чарльза прошла накануне.

Льюис Хэмилтон присоединился к Джеки Стюарту, Стирлингу Моссу и Джеку Брэбэму, став четвертым в истории пилотом "Формулы-1", к которому можно обращаться с приставкой "сэр".

Напомним, что в минувшее воскресенье Хэмилтон уступил голландцу Максу Ферстаппену, выступающему за "Ред Булл", в гонке на Гран-при Абу-Даби, а так как на старт оба пилота выходили с одинаковым количеством очков, то соответственно и в борьбе за чемпионский титул.