"Для первой игры неплохо". Жамнов - о дебюте в качестве тренера сборной

Алексей Жамнов: Матч для тренерского штаба был дебютом. Было много новых ребят. Что-то получилось. В основном ребята выполнили задание. Были провалы во втором и в третьем периоде, есть над чем работать. Но, в основном, ребята молодцы.

Показалось, что канадцы выглядели посвежее в концовке, хотя они много играли по ходу матча в меньшинстве. Почему так вышло?

Алексей Жамнов: Я бы не сказал, что они выглядели посвежее. Мы начали сваливаться в зоне атаки тремя игроками за ворота, получили много контратак. Мы просили, чтобы у нас в зоне атаки всегда был игрок на вершине, но эта установка не была выполнена. Это идет накатом: когда игроки начинают придумывать, а не выполнять игровое задание, то все так и получается.

Сергей Толчинский рассказал, что игрокам раздали буклеты с тактическими рекомендациями. Насколько игрокам удалось их выполнить. Или все усвоить за короткий промежуток времени было сложно?

Алексей Жамнов: Там ничего сложного нет. Там тактические схемы. Показывали это все на видео игрокам. За одну тренировку сложно все отработать. Но надо отдать должное игрокам, что мы у них просили, они сегодня делали. Во втором периоде был разрыв между защитой и нападением, и мы отдали им красную линию. В итоге, пошли контратаки. Я не жалуюсь, но за один день сложно что-то сделать. Но ребята молодцы.

У вас была тройка целиком из ярославского "Локомотива". А, в принципе, вы сторонник клубных сочетаний в сборной?

Алексей Жамнов: Я собираюсь брать тех, кто сильнее на данный момент. У нас четыре игры за пять дней. Играть будут все и разными сочетаниями. Сегодня были такие сочетания, завтра могут быть другие У меня нет идеи, что обязательно должны быть тройки из клубов, но если у них есть взаимопонимание, то зачем разбивать.

Как самочувствие у Никиты Гусева?

Алексей Жамнов: Гусев тренировался сегодня, завтра будет играть. У него была простуда.

Ждем его в сочетании с Шипачевым?

Алексей Жамнов: Завтра посмотрим. Но хотелось бы увидеть их вместе. Как говорят в хоккейном мире, у них есть химия.

Что скажете о центрфорвардах? Проиграли им вбрасывание…

Алексей Жамнов: Я бы не хотел выделять кого-то. Есть к кому-то и замечания. Ребята старались. Те задачи, которые мы ставили перед ними, они выполняли. По вбрасываниям - это большая проблема для нашего хоккея. Когда речь идет о больших соревнованиях, у нас все время большой пробел. Будем работать над вбрасыванием, чтобы процент был лучше. Это ключевой момент: если выигрываешь в своей зоне вбрасывание, то у тебя контроль шайбы, если в чужой - голевой момент.

Почему сегодня капитаном был Егор Яковлев, а не Вадим Шипачев, как в прошлом году?

Алексей Жамнов: Я уже говорил, что капитаны на разные матчи будут разные. Сыграть четыре матча за пять дней тяжело. Плюс у ребят тяжелый календарь в КХЛ. Будем смотреть состав на каждый матч и соответственно выбирать капитана.

Как оцените игру молодого Никишина?

Алексей Жамнов: Было у него волнение. Но я думаю, что игрок он перспективный с большим будущим. Мы взяли его посмотреть, как он будет себя чувствовать себя на таком уровне да еще против канадцев. Все будет зависеть от него.

Эта Канада какое место занимала бы в КХЛ? Кажется, не самая сильная команда получилась…

Алексей Жамнов: Если бы они играли в лиге, я бы сказал. А так тяжело спрогнозировать. Но у них довольно-таки неплохая команда. Если посмотреть по составу, все игроки - на ведущих ролях в КХЛ. Я бы не сказал, что у них слабая команда. А то, что скорости выше, это бесспорно. Опять же, на уровне сборных, другая мотивация, другая ответственность.

Как и на прошлом Кубке Первого канала в стартовом звене оказалась связка Шипачева с Чибисовым только тогда с ними в тройке был Ткачев, а сейчас - Марченко. Вы ориентировались на наработки предшественников? Или спрашивали у игроков, с кем им удобнее играть?

Алексей Жамнов: Нет, не спрашивали. Изначально планировали в это звено Гусева, но он простыл. Поэтому поставили Кирилла Марченко. Считаю, что он сегодня полностью справился с задачей.

Сегодня Нестеров забил в большинстве, но в других случаях, когда мы имели численное преимущество, вы использовали Яковлева.

Алексей Жамнов: У нас была одна тренировка вчера. Сегодня попробовали на раскатке большинство в разных сочетаниях. Просто смотрели разные варианты. У нас четыре игры, вы увидите много разных сочетаний. Мы хотим увидеть игроков в разных ситуациях. И разные матчи попробуем сыграть разными тактическими схемами.

Когда в последний раз после матча приходили на пресс-конференцию?

Алексей Жамнов: На Олимпиаде в Нагано в 1998 году после полуфинального матча с финнами. Но это в составе сборной России. А в НХЛ - регулярно бывало.

Уже решили, кто завтра сыграет со шведами на воротах. И какова судьба Самонова, который почти не имеет игровой практики в СКА?

Алексей Жамнов: Посмотрим. Не имеет, но на тренировках выглядит неплохо. А принимать решение по вратарям будет тренер по вратарям. Состав на следующую игру пока не думали.

Помимо Гусева, кого-то еще планируете завтра ввести в игру из тех, кто сегодня не играл?

Алексей Жамнов: Сейчас не скажу, игра только закончилась. Надо все оценить, посмотреть по звеньям, по сочетаниям. К ночи будем понимать, кто будет играть, в каких сочетаниях. Опять же, надо понять у кого микротравмы.

Россия хорошо проявила себя в атаке, но как-то неуютно чувствовала себя в меньшинстве?

Алексей Жамнов: Это называется игровая дисциплина. Есть нюансы, которые мы видим. Знаем, что привело к голам в наши ворота. Маленькие детали, которые сказываются на результате. Времени мало было, есть над чем работать. В дальнейшем попытаемся уделить больше внимания игре в обороне, в неравных численных составах.

Ведя в счете, сборная России вместо того, чтобы вытягивать на себя канадцев и контратаковать, сама увлеклась атакой и раз за разом пропускала выпады. Вам не кажется, что это, быть может, даже тактический просчет?

Алексей Жамнов: Это не тактический просчет, это игровая дисциплина. Когда мы получали контратаки, все три нападающих наших находились за чужими воротами. Потом, если вы заметили, были плохие смены со стороны защитников. Это называется игровая дисциплина. Матч идет 60 минут, я так и сказал игрокам. Должна быть дисциплина все 60 минут. А когда начинается вольничество, это приводит к голам в наши ворота.

Как сработался тренерский штаб в первый матч? Насколько все получилось?

Алексей Жамнов: Все получилось. Вся необходимая информация, которая мне нужна была, я получил. Мы разговаривали на лавке, общались. У каждого свой фронт работы, но решения мы принимаем вместе. Есть моменты, когда решения принимаю я. Для первой игры получилось довольно неплохо.

Сегодня сборная играла в ретроформе. Это как-то повлияло на настроение, мотивацию?

Алексей Жамнов: Вспомнил детство, когда играл еще за сборную СССР. Было приятно видеть и ветеранов, которые сегодня вышли перед матчем. Это большая память для всех нас. Именно сегодня нам нужна была эта победа.

Вы усилили тренерский штаб Алексеем Трощинским. Планируете ли привлекать кого-то еще?

Алексей Жамнов: Тот штаб, который сейчас есть, это, наверное, все. Больше никого не планируем. Сейчас концентрируемся на игроках КХЛ. Трощинский знает этот рынок очень хорошо. Было принято решение взять его в штаб.