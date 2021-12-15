Косторная рассказала о досадной травме руки и своем будущем на льду

Чемпионка Европы Алена Косторная получила травму кисти и снялась с отборочного чемпионата России в Санкт-Петербурге, запланированного на 23-26 декабря. Это означает, что фигуристка не сможет получить место в сборной, которая отправится на главные старты сезона, в том числе на Олимпиаду-2022.

Косторная не была основной претенденткой на поездку в Пекин, но продолжала бороться и работать, прежде всего над собой. Алена пыталась восстановить сложнейший прыжок - аксель в 3,5 оборота. Благодаря этому элементу ультра-си в свой самый успешный сезон-2019/2020 спортсменка выиграла чемпионат Европы, два этапа и финал Гран-при. Но именно аксель подвел ее сейчас.

Алена Косторная не думает завершать карьеру и остается до Олимпиады-2026

- Дело было на тренировке. Я прыгала аксель, неудачно упала, ну и сами понимаете, что произошло дальше, - рассказала Косторная на своем Ютуб-канале. - Ничего необычного, обычный тренировочный процесс. Упала я на тренировке. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах.

Однако Алена не намерена сдаваться. Она сообщила, что останется в спорте на следующий олимпийский цикл.

- Я хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые меня всегда поддерживают, верят в меня и радуют; всем тем, кто пишет мне сообщения и комментарии с добрыми пожеланиями. Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года, - написала спортсменка в "Инстаграме". - Я вижу и все негативные комментарии. Спасибо людям и за них. Таким образом вы делаете меня сильнее. Вы можете говорить все что угодно, но я знаю, что все смогу!

И на чемпионат Европы (10-16 января 2022 года), и на олимпийский турнир фигуристов (4-12 февраля) в женском одиночном катании у российской команды по три квоты. Главные претендентки на поездку в Таллин и Пекин: чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призер ЧМ Елизавета Туктамышева и обладательница бронзы ЧМ Александра Трусова, которая также была травмирована и восстанавливалась от травмы стопы. Напомним, что в этом сезоне серьезное повреждение бедра получила и еще одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева.