Магнус Карлсен собрался в Варшаву за новым титулом

Как известно, Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о том, что чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 25 по 31 декабря 2021 года в столице Польши.

Ранее стало известно, что Казахстан не сможет принять турнир. Причина отмены стали антиковидные ограничения в стране, согласно которым многим участникам пришлось бы проходить недельный карантин.

"ФИДЕ искренне благодарна Польше, стране с великими шахматными традициями, за предложение провести чемпионаты, несмотря на короткий срок. Я уверен, что это будет прекрасное событие", - сказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Среди тех гроссмейстеров, которые приедут в Варшаву специалисты с нетерпением ждут действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена и претендента на титул россиянина Яна Непомнящего.

Не исключено, что в Варшаве может пройти очередной раунд противостояния между двумя шахматистами.

Интересно, что накануне норвежец в одном из своих интервью заявил, что может больше не сыграть за звание чемпиона мира. 31-летний Магнус дал понять, что в будущем ему будет интересен только матч против француза Алирезы Фирузджи. При этом Магнус сообщил, что очень ждет предстоящий чемпионат по быстрым шахматам:

- Я сейчас нахожусь в отличной форме и хочу закончить этот год на хорошей ноте. У меня есть уверенность в своих силах, и я постараюсь выиграть и в Варшаве.

Напомним, что на сегодняшний день Карлсен лидирует в рейтинге ФИДЕ - у него 2856 очков. А вот 18-летний Фирузджа имеет 2804 балла и идет вторым.