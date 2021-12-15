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15.12.2021 22:56
Рубрика: Спорт

Наши хоккеисты в "Сент-Луисе" набрали семь очков за матч

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Российские игроки оказывают все большее влияние на игру клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис". Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата "блюзмены" обыграли "Даллас" - 4:1, причем три россиянина у победителей набрали семь очков.
Фото: Jerome Miron / REUTERS Фото: Jerome Miron / REUTERS
Фото: Jerome Miron / REUTERS

Владимир Тарасенко, который в межсезонье просил об обмене, отметился 3 (1 гол+2 передачи) очками и имеет в сезоне уже 26 (9+17) баллов в 29 матчах. Павел Бучневич и Иван Барбашев сделали по две голевых передачи. У первого стало 25 (11+14) очков в 27 играх, у второго - 21 (10+11) очко в 29 матчах. К слову, еще пять очков - и Барбашев повторит свой рекорд результативности за сезон. А ведь не сыграна и половина "регулярки".

Добавим, что в этом матче за "Сент-Луис" дебютировал еще один россиянин Алексей Торопченко, но без результативных действий.

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