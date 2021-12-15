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15.12.2021 23:28
Рубрика: Спорт

Участникам ОИ-2022 откроют доступ в соцсети

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Участники Олимпийских игр-2022, которые пройдут, в Пекине смогут пользоваться популярными соцсетями, в числе которых Instagram и Twitter.
Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Напомним, в китайском сегменте Всемирной паутины ряд соцсетей заблокирован.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Москве состоялась презентация олимпийской формы для Пекина-2022

"В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая Олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств", - приводит ТАСС заявление Международного олимпийского комитета.

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