Участникам ОИ-2022 откроют доступ в соцсети

Участники Олимпийских игр-2022, которые пройдут, в Пекине смогут пользоваться популярными соцсетями, в числе которых Instagram и Twitter.

Напомним, в китайском сегменте Всемирной паутины ряд соцсетей заблокирован.

"В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая Олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств", - приводит ТАСС заявление Международного олимпийского комитета.