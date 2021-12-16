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16.12.2021 17:50
Рубрика: Власть

Госдума одобрила введение паспортов для болельщиков во втором чтении

Госдума 16 декабря во втором, основном, чтении поддержала правительственный законопроект о введении паспорта идентификации болельщика (Fan ID).
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Законопроектом предлагается ввести понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира в целях обеспечения безопасности.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Во втором чтении Государственной думой внесена поправка о том, что продажа билетов будет осуществляться только при наличии персонифицированной карты. Устанавливается также, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал "Госуслуги".

На внедрение этой системы из бюджета планируют выделить порядка 773 млн рублей. Если закон примут, он вступит в силу 1 июня 2022 года.

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