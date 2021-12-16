Госдума одобрила введение паспортов для болельщиков во втором чтении

Госдума 16 декабря во втором, основном, чтении поддержала правительственный законопроект о введении паспорта идентификации болельщика (Fan ID).

Законопроектом предлагается ввести понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира в целях обеспечения безопасности.

Во втором чтении Государственной думой внесена поправка о том, что продажа билетов будет осуществляться только при наличии персонифицированной карты. Устанавливается также, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал "Госуслуги".

На внедрение этой системы из бюджета планируют выделить порядка 773 млн рублей. Если закон примут, он вступит в силу 1 июня 2022 года.