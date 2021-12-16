Наши пловцы выиграли эстафету на ЧМ в Абу-Даби

Новости

В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии 16.12.2021
Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году 16.12.2021
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника 16.12.2021
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире 16.12.2021
"Газпром" не забронировал транзит через Польшу 16.12.2021
Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника 16.12.2021
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 16.12.2021
США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших 16.12.2021
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина 16.12.2021
В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо 16.12.2021
Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности 16.12.2021
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов 16.12.2021
Путин призвал включить значимые решения команды АСИ в нацпроекты 16.12.2021
Постпред РФ: Ситуация с сертификацией "Северного потока-2" политизирована 16.12.2021
Путин предложил провести форум гражданских проектов 16.12.2021
Чижов: Процесс взаимного признания сертификатов между РФ и ЕС идет непросто 16.12.2021
МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 16.12.2021
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 16.12.2021
Европарламент принял резолюцию по Украине 16.12.2021
В России выросло производство детских товаров 16.12.2021
В Ленобласти умерла пенсионерка, которая сама себя прооперировала 16.12.2021
Байден узаконил повышение предела госдолга США до 31,4 трлн долларов 16.12.2021
Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции 16.12.2021
Минтруд утвердил перечень событий для проактивного информирования о соцподдержке 16.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
16.12.2021 22:40
Рубрика: Спорт

Наши пловцы выиграли эстафету на ЧМ в Абу-Даби

Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8638)
Мужская сборная России одержала победу в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, который стартовал в Абу-Даби.
Фото: Attila KISBENEDEK / AFP Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Фото: Attila KISBENEDEK / AFP

Четверка в составе Климента Колесникова, Андрея Минакова, Владислава Гринева и Александра Щеголева преодолела дистанцию за 3 минуты 3,45 секунды, опередив сборные Италии (отставание 0,16 секунды) и США (+1,97).

Фото: РИА Новости
Рылов и Ромашина признаны лучшими спортсменами России в 2021 году

Назовем и тех, кто выступал в предварительном заплыве и зарезервировал на вечер лучшую дорожку: Владимир Морозов, Александр Щеголев, Андрей Минаков и Даниил Марков.

Один из лидеров российской команды Климент Колесников сегодня также пробился в финал на дистанции 100 метров на спине. У него были самые быстрые секунды в полуфинальных заплывах (49,57).

Но главный результат первого дня турнира - мировой рекорд представительницы Гонконга Шивон Бернадетт Хоги, которая выиграла 200-метровку кролем (1.50,31 секунды) и обновила достижение шведки Саре Шёстрём (1.50,43).

Спорт Виды спорта Водный спорт