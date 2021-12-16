Наши пловцы выиграли эстафету на ЧМ в Абу-Даби

Мужская сборная России одержала победу в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, который стартовал в Абу-Даби.

Четверка в составе Климента Колесникова, Андрея Минакова, Владислава Гринева и Александра Щеголева преодолела дистанцию за 3 минуты 3,45 секунды, опередив сборные Италии (отставание 0,16 секунды) и США (+1,97).

Назовем и тех, кто выступал в предварительном заплыве и зарезервировал на вечер лучшую дорожку: Владимир Морозов, Александр Щеголев, Андрей Минаков и Даниил Марков.

Один из лидеров российской команды Климент Колесников сегодня также пробился в финал на дистанции 100 метров на спине. У него были самые быстрые секунды в полуфинальных заплывах (49,57).

Но главный результат первого дня турнира - мировой рекорд представительницы Гонконга Шивон Бернадетт Хоги, которая выиграла 200-метровку кролем (1.50,31 секунды) и обновила достижение шведки Саре Шёстрём (1.50,43).