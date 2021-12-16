Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров НХЛ

В матче против "Чикаго" российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 751-ю шайбу в карьере. Но это не помогло его команде избежать поражения.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" встречался с "Чикаго". В этой встрече в состав "Вашингтона" после травмы вернулся центральный нападающий Никлас Бэкстрем, пропустивший начало сезона из-за травмы. И уже в первом же матче давний партнер помог отличиться Овечкину.

Во втором периоде, играя в большинстве, "Вашингтон" открыл счет после фирменного броска российского форварда.

274 POWER PLAY GOALS 🤯 pic.twitter.com/wwbVxQTU25 — Washington Capitals (@Capitals) December 16, 2021

Этот гол стал для Овечкина 751-м в карьере и 21-м в нынешнем сезоне. Россиянин сократил отставание от Яромира Ягра по заброшенным шайбам за карьеру до 15. А по голам в большинстве Овечкин сравнялся с лидером - Дэйвом Хаверчуком. У обоих игроков по 274 точных броска.

После этого инициативу перехватили игроки "Чикаго", которые долгое время вели в счете, но за три секунды до конца матча "Вашингтон" сумел перевести игру в овертайм после того, как Конор Шири поразил ворота соперника с передачи Овечкина - 4:4.

В овертайме чикагцы сумели вырвать победу - 5:4.

Овечкин после этого матча набрал 46 очков (21 гол и 25 голевых передач) и вышел в лидеры в споре лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. У его ближайшего преследователя - немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" - 45 очков.