Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" встречался с "Чикаго". В этой встрече в состав "Вашингтона" после травмы вернулся центральный нападающий Никлас Бэкстрем, пропустивший начало сезона из-за травмы. И уже в первом же матче давний партнер помог отличиться Овечкину.
Во втором периоде, играя в большинстве, "Вашингтон" открыл счет после фирменного броска российского форварда.
274 POWER PLAY GOALS 🤯 pic.twitter.com/wwbVxQTU25— Washington Capitals (@Capitals) December 16, 2021
Этот гол стал для Овечкина 751-м в карьере и 21-м в нынешнем сезоне. Россиянин сократил отставание от Яромира Ягра по заброшенным шайбам за карьеру до 15. А по голам в большинстве Овечкин сравнялся с лидером - Дэйвом Хаверчуком. У обоих игроков по 274 точных броска.
После этого инициативу перехватили игроки "Чикаго", которые долгое время вели в счете, но за три секунды до конца матча "Вашингтон" сумел перевести игру в овертайм после того, как Конор Шири поразил ворота соперника с передачи Овечкина - 4:4.
В овертайме чикагцы сумели вырвать победу - 5:4.
Овечкин после этого матча набрал 46 очков (21 гол и 25 голевых передач) и вышел в лидеры в споре лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. У его ближайшего преследователя - немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" - 45 очков.