Новости

СМИ: В Ливии захвачено здание правительства 08:45
Россия сократила вложения в гособлигации США 08:26
Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров НХЛ 07:46
Минздрав Индонезии сообщил о первом случае "омикрона" в стране 07:30
"Омикрон" оказался способен проникать в грызунов-переносчиков чумы 06:28
Во Флориде эвакуировали персонал авиабазы из-за инцидента 06:20
На Байкале зафиксировано второе за сутки землетрясение 05:58
Отряд кораблей ТОФ провел стрельбы комплексом "Ответ" 05:32
Макрон не исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 05:19
В Приамурье золотодобытчики нанесли ущерб рекам на 50 млн рублей 04:49
Эксперт: Пациенты с "омикроном" жалуются на боль в пояснице и першение в горле 04:48
Александр Сергеевич Пушкин родился в Забайкалье 04:42
В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам 04:32
Минвостокразвития: Могут появиться льготы за поездки на Дальний Восток 04:28
В Якутии задержали главного инженера алмазодобывающей компании 04:08
Байден выдвинул дочь Кеннеди на пост посла в Австралии 03:45
В Доминикане при крушении легкомоторного самолета погибли 9 человек 03:25
ВОЗ: Число заразившихся "омикроном" удваивается каждые 2-3 дня 02:56
Истребители ВВС США прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО" 02:24
Итоговая декларация "Восточного партнерства" не содержит упоминаний о России 02:00
Официальный представитель генсека ООН заболел COVID-19 01:36
Новый тренер "Спартака" Паоло Ваноли прилетел в Москву 01:05
Руй Витория попрощался с болельщиками "Спартака" 00:59
Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ 00:42
Счетная палата оценила эффективность налогов по таможенным платежам 00:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 07:46
Рубрика: Спорт

Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров НХЛ

Текст: Максим Домчев
В матче против "Чикаго" российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 751-ю шайбу в карьере. Но это не помогло его команде избежать поражения.
Фото: JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" встречался с "Чикаго". В этой встрече в состав "Вашингтона" после травмы вернулся центральный нападающий Никлас Бэкстрем, пропустивший начало сезона из-за травмы. И уже в первом же матче давний партнер помог отличиться Овечкину.

Во втором периоде, играя в большинстве, "Вашингтон" открыл счет после фирменного броска российского форварда.

Этот гол стал для Овечкина 751-м в карьере и 21-м в нынешнем сезоне. Россиянин сократил отставание от Яромира Ягра по заброшенным шайбам за карьеру до 15. А по голам в большинстве Овечкин сравнялся с лидером - Дэйвом Хаверчуком. У обоих игроков по 274 точных броска.

После этого инициативу перехватили игроки "Чикаго", которые долгое время вели в счете, но за три секунды до конца матча "Вашингтон" сумел перевести игру в овертайм после того, как Конор Шири поразил ворота соперника с передачи Овечкина - 4:4.

В овертайме чикагцы сумели вырвать победу - 5:4.

Овечкин после этого матча набрал 46 очков (21 гол и 25 голевых передач) и вышел в лидеры в споре лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. У его ближайшего преследователя - немца Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" - 45 очков.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин