Звезды сборной России по футболу отправятся на рудник в Норильске

Экс-игроки сборной России Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Андрей Аршавин и Владимир Быстров прибыли в Норильск.

Здесь они побывают на местных предприятиях и на "Фестивале футбола" проведут футбольный мастер-класс и автограф-сессию для детей из спортивных и общеобразовательных школ Норильска в местном дворце спорта "Айка", а также ответят на вопросы.

В пятницу бывшие футболисты приедут на рудник "Комсомольский", который начал действоаать полвека назад и остается самым стабильным по добыче руды. Его максимальная глубина чуть менее километра, а протяженность выработок - около 150 километров. Также звезды сборной побывают на Медном заводе.

РФС регулярно проводит такие мероприятия вместе со спонсорами федерации. Ранее экс-игроки сборной приезжали в города Ярославской области, Екатеринбург и Первоуральск.