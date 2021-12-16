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16.12.2021 10:52
Рубрика: Спорт

Евгений Пашутин ушел с поста главного тренера "Локомотива-Кубани"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

По обоюдному согласию в среду был расторгнут контракт между ПБК "Локомотив-Кубань" и его 52-летним главным тренером Евгением Пашутиным. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарской команды. Его обязанности будет выполнять Бранко Максимович, работавший до этого ассистентом наставника.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определенных успехов. Однако в последнее время - уже довольно продолжительное - "Локо" не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение, - прокомментировал ситуацию президент краснодарского баскетбольного клуба Андрей Ведищев.

Отставка главного тренера произошла сразу после разгромного поражения, которое накануне вечером потерпели железнодорожники в гостевом поединке Еврокубка в Германии от "Гамбурга" - 82:100. Действительно, уверенно стартовав в нынешнем европейском сезоне (железнодорожники одержали четыре победы подряд), южане резко сдали в последнее время, уступив дважды на выезде (в том числе и турецкому "Тюрк Телекому"). Не лучше обстоят дела у "Локо" и в Единой Лиге, где на данный момент команда занимает лишь пятую позицию.

И хотя положение в обоих турнирах еще вполне можно улучшить, скорее всего, руководство клуба куда в большей степени расстроило то, что "Локомотив-Кубань", к примеру, в Единой Лиге уступил - и практически без особых шансов - в очных поединках всем своим главным соперникам - ЦСКА, питерскому "Зениту" и казанскому УНИКСу.

То же самое произошло и на финише минувшего сезона, в результате чего краснодарцы вылетели из Еврокубка (и тем самым не смогли завоевать путевку в Евролигу) и не смогли выйти в финал розыгрыша Единой Лиги. При этом надо иметь в виду, что ПБК "Локомотив-Кубань" имеет один из самых больших бюджетов среди всех российских команд и в последнее время в коллектив пришли несколько очень сильных баскетболистов (среди них даже двукратный победитель американской НБА).

Отметим, что уроженец Сочи Евгений Пашутин, бывший наставник мужской сборной России, ранее уже работал с краснодарской командой в сезонах 2012/13 и 2013/14. Но потом был уволен за неудовлетворительные показатели.

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