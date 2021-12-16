Регбисты узнали календарь первенства континента

Известен календарь проведения матчей так называемого чемпионата Европы по регби 2022 года, в котором участвует сборная России.

На самом деле это второй по силе дивизион Старого Света, а в элиту входят Англия, Шотландия, Франция, Ирландия, Италия и Уэльс. Они разыгрывают "Кубок шести наций".

Наша команда в рамках однокругового турнира ЧЕ три матча сыграет на выезде - 5 февраля с Румынией в Бухаресте, 27 февраля с Грузией в Тбилиси и 19 марта в Лиссабоне с Португалией. Домашних встреч две - 12 февраля с Испанией в Сочи и ровно через месяц принимаем сборную Нидерландов в Саранске.

Суммарные результаты шести участников в чемпионатах Европы 2021 и 2022 - критерий отбора на Кубок мира-2023 во Франции. Первые два места - прямой выход, третья позиция - выступление в межконтинентальной квалификации. Россия пока на четвертой строчке.