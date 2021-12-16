Российские пловцы открыли счет золотым медалям на ЧМ в Абу-Даби

На счету сборной России по плаванию есть первое золото чемпионате мира на короткой воде, который стартовал в Абу-Даби.

Победу одержала мужская сборная в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Российская четверка в составе Климента Колесникова, Андрея Минакова, Владислава Гринева и Александра Щеголева преодолела дистанцию за 3 минуты 3,45 секунды.

Второе место заняла команда Италии, уступившая россиянам 0,16 секунды. Третьей финишировала сборная США (+1,97).

Отметим, что один из лидеров российской команды Климент Колесников сегодня пробился в финал на дистанции 100 метров на спине. Он показал лучший результат в полуфинальных заплывах (49,57 секунды). Еще один наш пловец Павел Самусенко стал седьмым (50,11).