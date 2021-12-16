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16.12.2021 19:30
Рубрика: Спорт

Российские пловцы открыли счет золотым медалям на ЧМ в Абу-Даби

Текст: Анна Козина
На счету сборной России по плаванию есть первое золото чемпионате мира на короткой воде, который стартовал в Абу-Даби.
Фото: Attila KISBENEDEK / AFP Фото: Attila KISBENEDEK / AFP
Фото: Attila KISBENEDEK / AFP

Победу одержала мужская сборная в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Фото: РИА Новости
Рылов и Ромашина признаны лучшими спортсменами России в 2021 году

Российская четверка в составе Климента Колесникова, Андрея Минакова, Владислава Гринева и Александра Щеголева преодолела дистанцию за 3 минуты 3,45 секунды.

Второе место заняла команда Италии, уступившая россиянам 0,16 секунды. Третьей финишировала сборная США (+1,97).

Отметим, что один из лидеров российской команды Климент Колесников сегодня пробился в финал на дистанции 100 метров на спине. Он показал лучший результат в полуфинальных заплывах (49,57 секунды). Еще один наш пловец Павел Самусенко стал седьмым (50,11).

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