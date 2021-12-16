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16.12.2021 21:29
Рубрика: Спорт

"Спартак" в пятницу представит нового наставника команды Паоло Ваноли

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Московский "Спартак" в пятницу представит нового наставника команды Паоло Ваноли. В отличие от своего предшественника Руя Витории, итальянец - фигура не особо раскрученная.
Паоло Ваноли пришел в "Спартак" в непростой момент: клуб сотрясают скандалы, а команда идет девятой в РПЛ. Фото: Gettyimages Паоло Ваноли пришел в "Спартак" в непростой момент: клуб сотрясают скандалы, а команда идет девятой в РПЛ. Фото: Gettyimages
Паоло Ваноли пришел в "Спартак" в непростой момент: клуб сотрясают скандалы, а команда идет девятой в РПЛ. Фото: Gettyimages

Об уходе Витории говорилось давно. Было очевидно, что он уйдет задолго до срока истечения двухлетнего соглашения. Но кто придет на его место? Кандидаты назывались разные. В итоге выбор пал на Ваноли.

Фото: Uwe Anspach/Getty Images
Новый тренер "Спартака" Паоло Ваноли прилетел в Москву

Надо отметить, что у Паоло много общего с любимцем спартаковских болельщиков, бывшим наставником "красно-белых" Массимо Каррерой: оба итальянцы, входили в тренерский штаб Антонио Конте, однако в какой-то момент решили выйти из тени и стать главными. Как и Каррера, Ваноли молод и амбициозен.

Ваноли шесть лет работал с молодежными сборными Италии, а затем на протяжении четырех лет - с 2017 по 2021 год - трудился в штабе Конте. Он тренировал защитников в "Челси" и "Интере", но 49-летний специалист всегда оставался на вторых, а то и на третьих ролях. Как футболист он был известнее. Главный триумф в карьере Паоло связан с Россией: в 1999 году он стал обладателем Кубка УЕФА в составе "Пармы", забив один из трех мячей в ворота "Марселя" в финальном матче турнира в "Лужниках".

При Ваноли в итальянской молодежке были строгие правила, за нарушения которых предписывались большие штрафы. К примеру, он запретил телефоны во время массажа. Тренер также не давал пользоваться наушниками при прибытии на стадион. "Заезд на арену необходимо "пережить", - говорил Ваноли.

У Паоло Ваноли пока нет опыта самостоятельной работы во взрослом футболе. Ранее он входил в штаб Антонио Конте

По информации зарубежных СМИ, Конте звал Паоло в лондонский "Тоттенхэм", но тот отказался, поскольку хочет попробовать себя в роли главного на клубном уровне.

Возвращаясь к Витории, отметим, что накануне он попрощался с болельщиками "Спартака". Португалец признался, что работа в "Спартаке" была для него самой сложной в карьере. Вместе с тем специалист поблагодарил фанатов команды. Витория подчеркнул: он уходит со своего поста с чувством, что отдал все свои силы и боролся до конца даже в тот момент, "когда все казалось проигранным".

8 иностранцев тренировали "Спартак" до Паоло Ваноли

- Завершился мой путь в "Спартаке". Наверное, это была самая сложная работа в моей жизни, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "красно-белых" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала. Теперь у них есть время найти лучшее решение. Отдельно хочу сказать о фанатах "Спартака". Они всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь. Они заслуживают счастья, - написал Витория в Instagram.

Тем временем

Столичное "Динамо" объявило о продлении контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем. Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2024 года. Шварц возглавил "бело-голубых" в октябре 2020 года. После 18 туров розыгрыша Премьер-лиги нынешнего сезона москвичи идут на втором месте, отставая от лидера турнира "Зенита" на два очка. "Я себя здесь чувствую комфортно. За последние 14 месяцев глубоко погрузился в работу в "Динамо", а клуб и его фанаты поселились в моем сердце. Зачем мне задумываться о других вариантах? Здорово, что я продолжу здесь работу", - отметил Шварц в интервью официальному сайту "бело-голубых".

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