В матче Евролиги УНИКС нанес разгромное поражение столичным армейцам

У столичных армейцев снова сбой. В 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги команда Димитриса Итудиса на своем паркете потерпела болезненное поражение от казанского УНИКСа с разницей "минус 21" - 67:88.

Алексей Швед (в центре) и его партнеры по ЦСКА выглядели растерянными в игре с казанским клубом. Фото: РИА Новости

Наверное, если бы это произошло месяц назад, никто бы сильно не удивился. В конце октября - начале ноября армейцы страдали от эпидемии травм, не мог найти себя в командном механизме Алексей Швед, что вылилось в серию из пяти поражений подряд. В тот временной отрезок ЦСКА не мог совладать даже с эстонским "Калевом", что уж говорить об УНИКСе. Казанцам подопечные Итудиса, кстати, тогда тоже проиграли, но в "регулярке" Единой лиги и в упорной борьбе - 64:69.

Но сейчас-то фон был совсем другой. Из последних семи матчей во всех турнирах ЦСКА выиграл шесть, уступив лишь на выезде мощной "Барсе". Швед начал напоминать себя прежнего, в строй вернулись лидеры, о чем бодро перед встречей с УНИКСом рапортовал главный тренер армейцев. "Важно, что вернулись в строй травмированные игроки, работаем вместе, это помогает команде. Важно, что мы дышим как здоровый организм, у игроков есть конкретные роли, и они поддерживают друг друга", - был полон оптимизма Итудис.

И тут такой ледяной казанский душ. Символично, что начало разгрому фактически положил 34-летний Андрей Воронцевич, оказавшийся полтора года назад не нужным ЦСКА. Его восемь очков в конце первой четверти помогли УНИКСу догнать пытавшегося оторваться соперника и даже выйти вперед - 27:21. А во второй десятиминутке началось избиение. ЦСКА в этой четверти набрал всего семь очков и выглядел так же беспомощно, как исландцы в начале недавнего отборочного матча ЧМ-2023 против сборной России.

К большому перерыву у ЦСКА было всего 28 очков. Только однажды в Евролиге армейцы за две четверти набирали меньше. В третьей четверти отрыв достигал 29 (!) очков: трудно вспомнить, когда ЦСКА переживал большее унижение. УНИКС настолько все контролировал, что лучший снайпер казанцев хорват Марио Хезоня (18 очков) мог позволить себе "ставить" броски сверху спиной к кольцу.

В итоге ЦСКА повторил свой антирекорд, потерпев самое крупное домашнее поражение. Девять лет назад с той же разницей (-21) армейцы проиграли испанской "Барселоне" - 60:81.

- Ттяжелый момент, шокирующее выступление, - после матча Итудис с трудом подбирал слова. - У нас достаточно качества, чтобы прийти в норму; посмотрим видео и внесем коррективы. Должен извиниться перед болельщиками. Это не было настоящим лицом нашей команды. Если ваши открытые трехочковые или мячи из-под кольца не летят в цель, а противник попадает, нужно найти другие способы победить. По крайней мере, нужно бороться. А сегодня вечером на площадке была всего одна команда.

Если ЦСКА повторил свой антирекорд, то УНИКС, напротив, установил рекорд. 15 точных трехочковых - лучший показатель команды за все время выступлений в Евролиге. Команда, ведомая хорватским специалистом Велимиром Перасовичем, выиграла уже шестой из семи последних матчей в турнире. Благодаря этой победе казанцы сравнялись с ЦСКА по соотношению побед и поражений (9-6), но по дополнительным показателям в таблице регулярного чемпионата теперь стоят выше.

Игроки УНИКСа положили в корзину ЦСКА полтора десятка трехочковых мячей - это новый рекорд казанской команды для матчей в Евролиге

Следующий соперник у казанцев - аутсайдер турнира литовский "Жальгирис". ЦСКА тоже повезло: он отправится к другой команде из нижней части турнирной таблицы, берлинской "Альбе". Подходящий момент, чтобы прийти в себя. Оба матча пройдут сегодня.

После 15-го тура топ-8 (зона плей-офф) регулярного чемпионата Евролиги выглядела так: "Барселона" (Испания) - 13 побед - 2 поражения, "Реал" (Испания) - 12-3, "Олимпиакос" (Греция) - 10-5, "Милан" (Италия) - 10-5, УНИКС - 9-6, "Зенит" - 9-6, ЦСКА - 9-6, "Эфес" (Турция) - 7-8.

Где будем смотреть

17 декабря, пятница, "Матч ТВ"

18.55. УНИКС (Казань) - "Жальгирис" (Каунас, Литва). Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

20.55. "Альба" (Берлин, Германия) - ЦСКА. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

20.55. "Монако" (Франция) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.