В Москве стартовал турнир, организованный Алиной Кабаевой

Уникальный турнир "Небесные грации" появился по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Соревнования проводятся на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов.

Лала Крамаренко - главная претендентка на итоговую победу. Упражнение с обручем она уже выиграла с большим отрывом. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Как отметила Алина Кабаева во время церемонии открытия, решение частично вернуться к старому регламенту не случайно. Тогда выступления гимнасток отличались как технической сложностью и исполнительским мастерством, так и высоким уровнем артистизма. Поэтому победить на этом экспериментальном турнире будет намного труднее, чем на официальных соревнованиях.

- Наша цель - показать самые сильные стороны художественной гимнастики, - подчеркнула Кабаева. - Это спорт для тех, кто может создавать сложные оригинальные композиции. И правила должны оценивать уникальный спортивный талант, а не набор стандартов, который доступен многим. Иначе художественная гимнастика утратит свой олимпийский уровень.

Стать почетными гостями турнира Алина Кабаева пригласила и других олимпийских чемпионок: обладательницу первого "золота" в истории летних Игр канадку Лори Фанг, победительницу Атланты-1996 украинку Екатерину Серебрянскую, представительниц отечественной школы Александру Тимошенко (1992), Юлию Барсукову (2000), Евгению Канаеву (2008 и 2012) и Маргариту Мамун (2016). Что касается участниц, то среди "Небесных граций" - девушки из 10 сборных, представленных на Играх в Токио (Австралия, Болгария, Белоруссия, Венгрия, Грузия, Израиль, Италия, Казахстан, Мексика, Россия, Узбекистан, Украина), а также из Хорватии, Канады и Кубы.

За Россию - чемпионка мира среди юниорок Лала Крамаренко. Ей очень подходят правила нового олимпийского цикла, где особенно ценится не "трудность предмета", а "трудность тела". В честь юной россиянки уже назвали сложный элемент - пируэт с согнутой ногой. За основу взят поворот Алины Кабаевой, которой Лала восхищалась с детства.

Почетными гостями стали чемпионки Игр Юлия Барсукова, Маргарита Мамун и Евгения Канаева

Два дня гимнастки выступают по программе индивидуального многоборья, включены упражнения с четырьмя предметами - обручем, мячом, булавами и лентой. Вчера Крамаренко начала с победы в упражнении с обручем (36,65 балла). В тройку сильнейших также вошли белоруска Анна Каменщикова (32,55) и мексиканка Марина Мальпика (31,40).

Где будем смотреть

17 декабря, пятница, "Матч ТВ"

13.00 - 15.30. Турнир "Небесные грации". Второй, заключительный день. Прямая трансляция.