Ваноли стал новым главным тренером "Спартака"

Итальянский специалист Паоло Ваноли подписал контракт со "Спартаком". Представление нового главного тренера команды состоится в пятницу.

Об этом заявил агент Ваноли Андреа Д'Амико. "Паоло подписал контракт со "Спартаком", презентация и пресс-конференция состоятся завтра", - приводит его слова РИА Новости.

В среду "Спартак" и португалец Руй Витория, возглавивший команду летом 2021 года, договорились о расторжении контракта. Под его руководством столичный клуб завершил осеннюю часть сезона на девятом месте в таблице РПЛ. При этом "Спартак" с первого места в группе вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

49-летний Ваноли более известен как ассистент Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере". Он станет третьим итальянским главным тренером в истории московского клуба.