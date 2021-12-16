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16.12.2021 18:52
Рубрика: Спорт

Ваноли стал новым главным тренером "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Итальянский специалист Паоло Ваноли подписал контракт со "Спартаком". Представление нового главного тренера команды состоится в пятницу.
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Об этом заявил агент Ваноли Андреа Д'Амико. "Паоло подписал контракт со "Спартаком", презентация и пресс-конференция состоятся завтра", - приводит его слова РИА Новости.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Руй Витория попрощался с болельщиками "Спартака"

В среду "Спартак" и португалец Руй Витория, возглавивший команду летом 2021 года, договорились о расторжении контракта. Под его руководством столичный клуб завершил осеннюю часть сезона на девятом месте в таблице РПЛ. При этом "Спартак" с первого места в группе вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

49-летний Ваноли более известен как ассистент Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере". Он станет третьим итальянским главным тренером в истории московского клуба.

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