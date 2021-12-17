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17.12.2021 19:52
Рубрика: Спорт

Колесников и Щеголев выиграли два серебра ЧМ по плаванию

Текст: Анна Козина
Во второй день чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби, российские пловцы завоевали три награды - две личных и одну в эстафете.
Климент Колесников Фото: Александр Виль/ РИА Новости Климент Колесников Фото: Александр Виль/ РИА Новости
Климент Колесников Фото: Александр Виль/ РИА Новости

Климент Колесников выиграл серебро на дистанции 100 метров на спине. В финал Колесников прошел с первым временем, однако в решающем заплыве 0,23 секунды уступил американцу Шейну Касасу (49,23 секунды). Третье место занял румын Роберт Глинцэ (+0,37). Другой представитель России Павел Самусенко финишировал четвертым (+0,42).

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Еще одна серебряная медаль на счету Александра Щеголева на 200-метровке вольным стилем. В борьбе за золото с южнокорейцем Хван Сан Ву россиянин проиграл еще меньше - 0,03 секунды (1.41,60). Бронза у литовца Данаса Рапшиса (+0,13).

В смешанной кролевой эстафете 4 по 50 метров российская команда, в составе которой выступили Владимир Морозов, Андрей Минаков, Мария Каменева и Арина Суркова, стала третьей. Победу одержала команда Канады, следом финишировала четверка из Нидерландов.

Напомним, что в стартовый день ЧМ наша мужская сборная в составе Климента Колесникова, Андрея Минакова, Владислава Гринева и Александра Щеголева одержала победу в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

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