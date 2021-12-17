Крамаренко выиграла турнир по художественной гимнастике "Небесная грация"

Российская спортсменка Лала Крамаренко стала победительницей завершившегося в Москве турнира по художественной гимнастике "Небесная грация".

Организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой турнир проходил на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов.

На протяжении двух дней спортсменки определяли сильнейшую по сумме многоборья. Победу одержала россиянка Лала Крамаренко, сумевшая в сумме набрать 141,60 балла.

Второй результат показала представительница Беларуси Анна Каменщикова. Она уступила россиянке чуть более 14 баллов.

Бронза у спортсменки из Грузии Кетеван Аболишвили.