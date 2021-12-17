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Рубрика: Спорт

Латыпов стал вторым в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

Текст: Максим Домчев
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира во французском Анси. Совсем немного он уступил норвежцу Йоханнесу Бе.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В пятницу, 17 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во Франции, состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Быстрее всех дистанцию преодолел норвежец Йоханнес Бе, не допустивший ни одного промаха. Его результат - 23 минуты и 30,3 секунды.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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Совсем немного ему уступил россиянин Эдуард Латыпов. Он также не допустил промахов на огневых рубежах, уступив на финише 7,2 секунды. Бронза досталась еще одному представителю Норвегии Филипу Андерсену.

После финиша Латыпов в эфире "Матч ТВ" признался, что сделал все, что мог. "Понимал, что есть моменты, где не очень хорошо прошел. В целом очень доволен. Знаю, что на первом и втором горном подъемах проиграл Йоханнесу Бе. Сегодня я не планировал быстро бежать первый круг, не было ориентира. На втором круге получил информацию, немного подкорректировал и включился в гонку", - сказал он.

В топ-25 попали еще пятеро россиян. Саид Халили стал 11-м, Александр Логинов - 12-м, Александр Поварницын - 14-м. 18-й результат у Даниила Серохвостова, а Василий Томшин стал 25-м.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022