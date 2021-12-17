Павел Жибуртович: Приказано выйти на лед

Новости

Двое пожарных пострадали при тушении горящего корабля в Петербурге 21:10
Дания с воскресенья ужесточает ограничительные меры по коронавирусу 20:54
Мантуров рассказал о сертификации пассажирского МС-21 20:49
В Иркутской области открыли Тайшетский алюминиевый завод 20:46
Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге 20:24
Песков рассказал про отношение Путина к "теории двойников" 20:19
Песков назвал уникальной харизму Путина 20:10
В Крыму запретили массовые мероприятия в новогодние праздники 20:09
В Москве начальницу налоговой инспекции отправили под домашний арест 20:09
На "Северной верфи" в Петербурге загорелся строящийся корабль 19:57
Предпринимательница из списка Forbes Women арестована до15 февраля 19:49
Путин по телефону поздравил папу Римского с юбилеем 19:43
Песков призвал не шутить о войне и религии 19:40
Песков рассказал об ожиданиях Запада от президента России 19:34
В Польше уволили командиров солдата, который сбежал в Беларусь 19:20
Новый пешеходный мост открыли между Белорусским и Савеловским вокзалами 19:13
Песков прокомментировал идею создания Турцией новой Османской империи 19:12
С 30 декабря заселение в отели Кубани возможно только по QR-коду 19:12
Главой партии ХДС избран Фридрих Мерц 19:06
Сборные из Южной Америки будут принимать участие в Лиге наций с 2024 года 19:05
Лукашенко наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов 18:55
Бастрыкин в Петербурге провел встречу с главой СК Беларуси 18:44
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2% 18:26
В Москве проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным 18:21
Крамаренко выиграла турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 20:22
Рубрика: Спорт

Павел Жибуртович: Приказано выйти на лед

Текст: Николай Долгополов
Вот уж у кого хоккейная судьба сложилась необычно. Старшина Павел Жибуртович не собирался играть в канадский, как в 1940-х и начале 1950-х говорили, хоккей. Но вся команда ВВС, за которую выступал брат Павла - Юрий, погибла в 1950-м в авиакатастрофе над Свердловском. В те суровые времена сообщать о таком было запрещено. И команде летчиков, от которой осталось всего несколько игроков, приказали выйти на лед.
Павел Жибуртович. Фото: ivanetsoleg.livejournal.com Павел Жибуртович. Фото: ivanetsoleg.livejournal.com
Павел Жибуртович. Фото: ivanetsoleg.livejournal.com

Вызвали нескольких хоккеистов из других команд, а ВВС вывел на лед в матче всесоюзного чемпионата в качестве играющего тренера уже тогда знаменитый Всеволод Бобров, опоздавший на самолет из-за сломавшегося будильника.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Вячеслав Фетисов. Почему не меркнет с годами страсть к хоккею

Из Куйбышева, ныне Самары, был срочно призван в Москву Павел Жибуртович. Было ему уже 24 года, и клюшку для хоккея с шайбой он держал в том матче лишь второй раз в жизни. Тогда не принято было называть игроков по именам, и диктор объявил: Жибуртович. А уж Павел или Юрий - кто разберется.

И игра у начинающего защитника сразу пошла. Быстрый, словно крайний нападающий, Павел Жибуртович стал одним из лучших защитников страны. Применял силовые приемы. На бешеной скорости прижимал соперников к борту и отбирал шайбу. А еще, в нашем хоккее той поры невиданное, ловил брошенную по воротам шайбу на грудь, защищаемую ой как пробиваемыми хилыми доспехами.

В 1954 году Павел Жибуртович стал в составе сборной СССР первым чемпионом мира по хоккею с шайбой. Когда ВВС расформировали, перешел в ЦСКА, потом - в "Динамо", где играл аж до 37 лет, что считалось на заре нашего хоккея феноменальным достижением.

Считал себя динамовцем. После окончания славной и продолжительной карьеры трудился в одном из районных советов "Динамо". Как рассказывал мне его коллега по работе Николай Еремин, жесткий и бескомпромиссный на льду, Павел Николаевич всегда выделялся подтянутостью, интеллигентностью, работоспособностью. Одевался аккуратно, даже щеголевато.

В память о легенде нашего хоккея в Москве открыли выставку и провели товарищеский матч.

С таких, как Павел Жибуртович, и начинался наш хоккей. Ведь это его сборная разгромила в финале чемпионата мира-1954 считавшихся непобедимыми канадцев - 7:2.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Блокнот Долгополова 75 лет отечественному хоккею