Сборная России стартует в Лиге наций гостевым матчем с Албанией

В стартовом матче россияне 2 июня на выезде встретятся с командой Албании. 6 июня, снова с гостях, состоится матч против Израиля. После этого будут две домашних встречи: 10 июня - против Исландии, 13 июня - против Албании.

Два заключительных матча в группе пройдут в сентябре. 24 сентября - на выезде с исландцами, 27 сентября - дома с командой Израиля.

Пока УЕФА не утвердил систему отбора на чемпионат Европы 2024 года. Не исключено, что, как и в предыдущий раз, команды из Лиги наций, не прошедшие отборочный этап, получат право выступить в финальной части турнира.