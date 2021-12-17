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17.12.2021 13:00
Рубрика: Спорт

Сборная России стартует в Лиге наций гостевым матчем с Албанией

Текст: Максим Домчев
Стал известен календарь группового турнира розыгрыша Лиги наций УЕФА. Сборная России, выступающая в Лиге В, по итогам жеребьевки оказалась в одной группе с командами Исландии, Израиля и Албании.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

В стартовом матче россияне 2 июня на выезде встретятся с командой Албании. 6 июня, снова с гостях, состоится матч против Израиля. После этого будут две домашних встречи: 10 июня - против Исландии, 13 июня - против Албании.

Фото: https://twitter.com/TeamRussia/
Сборная России сыграет в стыковом матче с Польшей в "Лужниках"

Два заключительных матча в группе пройдут в сентябре. 24 сентября - на выезде с исландцами, 27 сентября - дома с командой Израиля.

Пока УЕФА не утвердил систему отбора на чемпионат Европы 2024 года. Не исключено, что, как и в предыдущий раз, команды из Лиги наций, не прошедшие отборочный этап, получат право выступить в финальной части турнира.

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