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17.12.2021 19:05
Рубрика: Спорт

Сборные из Южной Америки будут принимать участие в Лиге наций с 2024 года

Текст: Максим Домчев
Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Збигнев Бонек. Фото: NELSON ALMEIDA / AFP Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Збигнев Бонек. Фото: NELSON ALMEIDA / AFP
Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Збигнев Бонек. Фото: NELSON ALMEIDA / AFP

Десять сборных из Южной Америки с 2024 года будут принимать участие в Лиге наций УЕФА. Об этом заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Збигнев Бонек.

Фото: Getty Images
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По его словам, принято решение, что, начиная с 2024 года все сборные из Южной Америки, а это десять команд, будут принимать участие в Лиге наций.

По словам Бонека, шесть сильнейших команд из Южной Америки будут выступать в Лиге А. Общее количество участников "высшего дивизиона" составит 22 команды вместо нынешних 16. Еще четыре сборные из Южной Америки отправятся в Лигу В.

"Каким будет точно формат, мы еще не определили", - заявил Бонек порталу Meczyki.

Спорт Футбол Лига наций