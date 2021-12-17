Сборные из Южной Америки будут принимать участие в Лиге наций с 2024 года

Десять сборных из Южной Америки с 2024 года будут принимать участие в Лиге наций УЕФА. Об этом заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Збигнев Бонек.

По его словам, принято решение, что, начиная с 2024 года все сборные из Южной Америки, а это десять команд, будут принимать участие в Лиге наций.

По словам Бонека, шесть сильнейших команд из Южной Америки будут выступать в Лиге А. Общее количество участников "высшего дивизиона" составит 22 команды вместо нынешних 16. Еще четыре сборные из Южной Америки отправятся в Лигу В.

"Каким будет точно формат, мы еще не определили", - заявил Бонек порталу Meczyki.