В Совфеде обсудят возможность создания программы по спортинвентарю

В Совете Федерации проведут совещание с участием представителей Минспорта и Минпромторга, на котором обсудят возможность создания отдельной программы по производству спортивного инвентаря и снарядов, которые бы соответствовали всем международным требованиям. Об этом председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поднял тему о том, что спортивные школы укомплектованы устаревшим спортивным инвентарем, а для его замены необходимое серьезное финансирование, поскольку качественное и сертифицированное оборудование пока что представлено только иностранными производителями.

Спикер Совфеда поинтересовалась у министра спорта Олега Матыцина, почему сложилась такая ситуация. Тот пояснил, что в рамках Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года и разных федеральных проектов во все региональные спортшколы поставляют новое оборудование. Так, в 2021 году поставлено около шести тысяч единиц оборудования. Что касается вопроса сертификации, то должен прорабатываться вместе со всероссийскими федерациями с выходом на международные федерации, так как они обладают правом лицензирования совместно с крупными компаниями по производству спортинвентаря.

"Зачем нам внутренняя сертификация, если она не соответствует международной? Давайте с федерациями отработаем сам механизм. По итогам заседания нашего Совета мы попросим президента дать четкое поручение со сроками, как эту тему запустить более масштабно, серьезно по всем позициям, в которых нуждается отечественный спорт", - заявила Валентина Матвиенко. Она добавила, что должен быть четкий план работы - сколько и в какие сроки будет закупаться спортинвентаря.