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17.12.2021 16:58
Рубрика: Спорт

Ваноли рассказал, каким видит "Спартак" под своим руководством

Текст: Максим Домчев
В пятницу "Спартак" объявил о подписании контракта с новым главным тренером итальянцем Паоло Ваноли, который в этот же день дал свою первую пресс-конференцию.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Новый наставник команды признался, что пока еще не успел пообщаться с игроками, но готов поговорить с каждым из них отдельно. Также Ваноли сказал, каким будет его "Спартак".

Фото: Ronald Wittek/ Bongarts/ Getty Images
Названа зарплата Ваноли в "Спартаке"

"Мы займемся вопросом поиска футболистов и усиления, когда будет сформирован спортивный блок. Каким будет мой "Спартак"? Я совру, если скажу, что мы займем первое место по итогам сезона. Мой "Спартак" должен будет выкладываться на 100% и работать. Что касается схемы, то она будет зависеть от подбора игроков. У "Спартака" хорошая команда и хорошие футболисты. Но важно работать и разбираться, почему команда играет по-разному в чемпионате и Лиге Европы. Это главный вопрос, над которым мы будем работать", - сказал Ваноли.

Он добавил что знаком с российским футболом, отметил, что молодежная сборная показывает хорошие результаты. Также Ваноли намерен изучать русский язык.

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