Ваноли рассказал, каким видит "Спартак" под своим руководством

Новый наставник команды признался, что пока еще не успел пообщаться с игроками, но готов поговорить с каждым из них отдельно. Также Ваноли сказал, каким будет его "Спартак".

"Мы займемся вопросом поиска футболистов и усиления, когда будет сформирован спортивный блок. Каким будет мой "Спартак"? Я совру, если скажу, что мы займем первое место по итогам сезона. Мой "Спартак" должен будет выкладываться на 100% и работать. Что касается схемы, то она будет зависеть от подбора игроков. У "Спартака" хорошая команда и хорошие футболисты. Но важно работать и разбираться, почему команда играет по-разному в чемпионате и Лиге Европы. Это главный вопрос, над которым мы будем работать", - сказал Ваноли.

Он добавил что знаком с российским футболом, отметил, что молодежная сборная показывает хорошие результаты. Также Ваноли намерен изучать русский язык.