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18.12.2021 08:07
Рубрика: Спорт

Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона мира

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе, победив нокаутом в девятом раунде американца Маркуса Брауна.
Российский боксер Артур Бетербиев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российский боксер Артур Бетербиев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский боксер Артур Бетербиев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Поединок для Бетербиева получился непростым. Еще на взвешивании россиянин с первого раза не смог попасть в вес, из-за чего пришлось сгонять лишнее. А перед началом боя организаторы преподнесли еще один сюрприз. После представления россиянина они включили гимн СССР, вызвав изумление всех собравшихся на арене в Монреале. Но Бетербиева это не смутило.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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Начало поединка выдалось равным. Россиянин выглядел чуть активнее соперника, но старался не форсировать происходящее на ринге. Но в четвертом раунде Браун сделал неудачное движение головой, из-за чего у обоих соперников появились рассечения. Но у Бетербиева рана на лбу кровоточила куда сильнее, так что появились опасения, что бой будет остановлен.

К счастью, медики и судья приняли решение продолжить бой. И тут уже россиянину пришлось начать действовать куда активнее. И в седьмом раунде после серии мощных ударов американец оказался на настиле ринга.

В восьмом раунде Брауну удалось отвести от себя угрозу, но уже в следующем Бетербиев ринулся в атаку и обрушил на соперника град могучих ударов. После попадания по печени соперник опустился на колено и категорически отказался продолжать бой.

Бетербиев защитил титулы, выиграв нокаутом и 17-й поединок.

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