Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Анси.

В субботу во французском Анси прошли сразу две гонки преследования. В мужской на дистанции 12,5 км на победу претендовал Эдуард Латыпов, ставший вторым в спринте. Увы, для победы ему не хватило точности. На четырех огневых рубежах он допустил два промаха, снова остановившись в шаге от победы. Первым к финишу пришел француз Кентен Фийон Майе, не допустивший промахов. Латыпов отстал от него на 16,1 секунды. На финише россиянин совсем немного выиграл у норвежца Ветле Шосты Кристиансена.

Для Латыпова эта медаль стала первой в карьере на Кубке мира, завоеванной именно в пасьюте. Восьмой результат у Карима Халили, 12-й финишировал Александр Поварницын, 16-й - Александр Логинов, 25-й - Даниил Серохвостов, а Василий Томшин стал 25-м.

Ранее у женщин в гонке победила Эльвира Эберг из Швеции. Серебро у Жулии Симон из Франции, бронза у еще одной шведки Ханны Эберг.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая восьмой. На девятой строчке Кристина Резцова.