Экс-игроки сборной России спустились в шахту в Заполярье

В Норильске в субботу состоится футбольный фестиваль, а в пятницу экс-игроки сборной России Владимир Быстров, Дмитрий Сычев и Руслан Пименов посетили рудник "Комсомольский" в одном из районов города - Талнахе.

Здесь добывают разные виды руд, после чего отправляют на обогатительный комбинат. Это крупнейший рудник одной из компаний - спонсира РФС.

Бывшие футболисты сборной поработали на суперсовременной горной технике. Сычев интересовался условиями труда и дефицитом кадров, Пименов поражался количеству разработок (150 км на горизонте полкилометра), Быстров забрал с собой кусок породы.

Тем временем Дмитрий Аленичев и Егор Титов побывали на еще одном местном крупном предприятии - Медном заводе.

В субботу в норильском дворце спорта "Айка" экс-игроки сборной проведут мастер-класс для детей из спортивных и общеобразовательных школ города, ответят на вопросы и сыграют в футбол.