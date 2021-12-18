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18.12.2021 18:04
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Текст: Максим Домчев
Сборная России по хоккею одержала третью победу на проходящем в Москве этапе Евротура. На этот раз команда Алексея Жамнова переиграла Чехию - 5:2.

В субботу команда Алексея Жамнова встречалась со сборной Чехии. На эту встречу россияне снова вышли в ретро-форме сборной СССР, в которой в стартовом матче обыграли Канаду.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Уже на 14-й секунде встречи счет в матче был открыт. Отличился Арсений Грицюк. К середине периода россияне удвоили результат. Даниил Вовченко после паса из-за ворот был точен. На этом беды чешской сборной не закончились. На 15-й минуте Михаил Григоренко убежал на рандеву с голкипером и поразил ворота. И все же незадолго до паузы сборная Чехии сумела один гол отыграть стараниями Яна Коваржа.

В перерыве в сборной Чехии провели замену вратаря - Романа Вилла заменил Шимон Грубец. Он смог продержаться почти 18 минут. После этого дублем отметился Григоренко, а чуть позже могучий бросок удался защитнику Александру Елесину.

На третий период Алексей Жамнов решил выпустить голкипера Александра Самонова, который заменил Тимура Билялова. Этот период стал самым нерезультативным - на 48-й минуте Милан Гулаш немного сократил отставание в счете. Итог матча - 5:2.

Сборная России выиграла все три матча и лидирует на турнире. В воскресенье в заключительном матче команда Жамнова сыграет со сборной Финляндии.

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