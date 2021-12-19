Хоккей Тихонова

Ни один из хоккейных наставников не навыигрывал столько, сколько Виктор Васильевич Тихонов. Скромный защитник-динамовец превратился в гениального тренера. Своей харизмой, великолепным пониманием игры, жесткой, подчас жесточайшей волей, навязываемой им своим игрокам, он выделялся даже на фоне могучей плеяды коллег-россиян, уверенно стоявших в ту счастливую для нас пору у хоккейных бортиков.

Его клеймили безжалостным. Формировал сборные без всяких скидок на прошлые заслуги. Не приглашенные в команду звезды обижались, газеты полнились упреками, болельщики могли и свистнуть, обозвать "удавчиком" за всегда туго завязанный галстук. И только потом недоброжелатели замечали, что он, Тихонов, гасил усталые звезды в нужный момент - для них и для национальной команды. Герои уходили в расцвете, а не уже отыгранными пустоцветами.

И эта требовательная жестокость притягивала золотой металл. Виктор Васильевич не признавал в тренерском деле никаких дуэтов и прочих триумвиратов. Он отвечал за все и всех. Трижды выигрывал Олимпиады, восемь раз - первенство мира, его, тихоновский, ЦСКА 13 раз побеждал в чемпионатах страны.

Особенно поразительна была наша олимпийская победа в 1992-м в Альбервиле. Оставалось только ужасаться той постсоветской неразберихе, в которой на ходу собиралась вся, не только хоккейная, сборная, выступавшая без гимна и флага. Зато с гениальным тренером, который, да простят меня другие хоккеисты, фактически одной быковской тройкой (да что тройкой - Быковым и Хомутовым) выиграла нежданно, и как уверенно, первое место.

Да, его упрекали в негибкости. Почему не отпускает лучших советских, потом российских игроков в НХЛ? Приезжали оттуда наглые агенты, типа Сергея Левина, манили неизбалованных наших ребят, хулили главного тренера, а клубам, парней подготовивших, доставался тощий пшик. Вот против этого и бился до последнего Виктор Васильевич. Какая-то определенная и сегодня не доведенная до конца справедливость достигнута во многом благодаря его упорству.

Порой поднимался вой. Зачем Тихонов загоняет игроков? Не нужны такие огромные нагрузки. И что? Нагрузки снижены. Как и спортивные результаты.

Его упрекали в диктаторстве. В безраздельном правлении ЦСКА. Но после ухода Виктора Васильевича, независимо от того, вливались в "красную машину" деньги или не вливались, клуб редко оставался флагманом.

Короче, без него в нашем хоккее стало хуже. И Тихонов переживал это болезненно. В наших разговорах на эту тему всегда присутствовала горечь, которую не могли заглушить и вкусные котлетки, приготавливаемые его гостеприимной супругой во время визитов в квартиру у Белорусской. Горечь, но не желчь, не упреки, а глубокие мысли о возможном, достижимом возрождении.

Слушали и слышали ли его советы? Да, если мы говорим о Владиславе Третьяке. Но до других они доходили не всегда. И не могли дойти, пишу это, никак не виня людей, пропускавших их мимо ушей. Потому что Виктор Васильевич был фанатом, а они таковыми не являются. Деньги и им сопутствовавшее Тихонова волновали в гораздо меньшей степени. И в современный тренд хоккейная мудрость Тихонова не вписывалась. Можно создать для заехавших в сборную все условия, удовлетворить все требования, простите, просьбы об увеличении премиальных, вызвать на Олимпиаду жен и подруг, но все равно разгромно проиграть в любой части света.

Тренер Виктор Тихонов оставил в хоккее не только добрую память. Мог бы вырасти в настоящего преемника, в главного тренера сборной его рано и так обидно ушедший сын.

На Ваганьково он упокоился неподалеку от своих товарищей и единомышленников. А нам очень не хватает Виктора Васильевича. Современное хоккейное поколение в долгу перед ним. Лучший способ отдать долг - сделать на Зимней Олимпиаде-2022 то, что делал он в 1984-м, 1988-м и 1992 годах. Тихонов считал, что при определенных условиях, в том числе и при проявлении хоккеистами спортивного фанатизма, это достижимо.