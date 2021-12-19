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19.12.2021 18:30
Рубрика: Спорт

Колесников выиграл золото ЧМ по плаванию в Абу-Даби

Текст: Анна Козина
Россиянин Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Абу-Даби.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Колесников финишировал на стометровке за 51,09 секунды. Вторым стал норвежец Томоэ Вас (51,35 секунды). Тройку лидеров замкнул итальянец Томас Чеккон (51,40).

Это первое личное золото для нашей команды на этом турнире. Напомним, что в первый день соревнований мужская сборная победила в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе четверки также был Колесников.

Еще одна командная медаль на счету Андрея Минакова, Владимира Морозова, Владислава Гринева и Александра Щеголева, которые вчера заняли второе место в эстафете 4x50 метров вольным стилем (1.23,75 секунды). Лучшее время показали итальянцы (1.23,61 секунды). Третий результат у сборной Нидердандов (1.23,78).

Кроме того, Мария Каменева завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров комплексом (58,15), уступив представительнице Израиля Анастасии Горбенко (57,80) и француженке Бэрил Гасталделло (57,96).

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