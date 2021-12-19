Ковальчук: Сборная отыграла Кубок Первого канала на твердую четверку

Илья Ковальчук: Ребятам дали большое количество информации, на все про все было полтора дня, много собраний. Это тоже сказалось. Все понимали ответственность, всем было сказано, что от каждого из них зависит, кто поедет на Олимпиаду. Считаю, за этот турнир можем поставить себе твердую четверку. Понятно, что на домашнем льду хотели победить, но финны достойный соперник. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Молодые ребята, которые приехали в сборную, очень порадовали, остальным желаю удачи. Донесли до них в раздевалке, что до сборов остался месяц. Поэтому они должны о себе позаботиться, подготовиться. Некоторые ребята приехали сюда простуженными, с температурой. И ушло чуть больше времени, чем мы ждали, чтобы некоторые игроки более-менее набрали форму.

У вас есть информация по участию игроков НХЛ на Олимпиаде?

Илья Ковальчук: Ждем 10 января, тогда станет все ясно. Есть дедлайн, когда НХЛ обязана объявить, поедут они или нет. Спокойно ждем эту дату.

Раньше у сборной были базовые клубы. Не считаете, что сейчас таким оказывается "Авангард"? Вы вызвали Чистякова, который не всегда попадает в состав, пригласили Семенова, который только вернулся из НХЛ. Может, у "Авангарда" в вашем лице есть лобби в тренерском штабе? Вы ведь недавно играли за эту команду…

Илья Ковальчук: Что касается Чистякова, его рекомендовали Владимир Малахов и Сергей Гончар. Когда спросили мое мнение, наверное, услышали мои доводы и решили его пригласить и проверить. На Олимпиаде жизнь не заканчивается, впереди большие турниры. Это наш ближайший резерв, ребята, которые обязаны получить практику за сборную. Нет никакого перекоса. Нам безразлично, кто где генеральный менеджер, главный тренер, у кого какой агент. Игроки берутся по тем качествам, которые интересны тренерскому штабу. Что касается того, что раньше базовым клубом был СКА. Раньше был потолок зарплат, в базовых клубах наигрывались тройки, поэтому подготовка к Олимпиаде были несколько другой. Сейчас это невозможно.

Какие у вас теперь планы. Сейчас поедете в Северную Америку?

Илья Ковальчук: Не прямо сейчас, сначала соберемся на этой неделе, все обсудим, сделаем выводы. Каждый предоставит свое видение по каждому хоккеисту. Что касается начала января, то да, моя задача посмотреть ребят. Малкин должен вернуться, Кучеров. Есть, чем заняться, с кем созвониться. Еще раз донести ребятам, что мы от них требуем, чтобы они были готовы.

Будете следить за матчами молодежного чемпионата мира? Есть ли у парней шанс поехать на Олимпиаду?

Илья Ковальчук: Я думаю, это будет зависеть от их игры. Конечно, мы желаем им удачи от всего сердца, будем смотреть матчи. Молодежный чемпионат мира - это такой предновогодний турнир, который очень любят в России. Будем болеть.

Многие хоккеисты говорили, что в сборной другие требования, нежели в клубах. В "Авангарде" тоже все было по-другому?

Илья Ковальчук: В "Авангарде" примерно те же требования. Очень много мелочей, много видео. Все ясно, понятно, четко, требуется выполнение игрового задания. Сейчас в мировом хоккее все решают мелочи. Повторюсь, было всего полтора дня до начала турнира. То количество информации, которое было донесено до ребят, оказалось очень большим. То, как они с этим справились, заслуживает большого уважения. Надеюсь, что они не забудут про те ставшие знаменитыми буклеты, которые мы им раздали, будут туда заглядывать, что-то подучат. И когда они приедут на сборы, нам уже не придется так детально объяснять те или иные упражнения.

Ваши впечатления от работы с новым тренерским штабом сборной?

Илья Ковальчук: Это трудоголики, профессионалы. Было очень приятно видеть, как ребята делают свою работу. Я старался им не мешать, хотя постоянно был с ними. Для меня это тоже новый опыт. Думаю, если вы поговорите с хоккеистами, они тоже были приятно удивлены, как до них все доносилось, какие отношения были между тренерским штабом и игроками. Это дорогого стоит, потому что на больших турнирах микроклимат в команде очень многое решает.