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19.12.2021 19:29
Рубрика: Спорт

Пловец Колесников завоевал второе за день золото чемпионата мира

Текст: Анна Козина
Четвертый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби весьма удачно сложился для россиянина Климента Колесникова, который завоевал две золотых медали в индивидуальных заплывах.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Колесников начал с победы на дистанции 100 метров комплексным плаванием, а потом выиграл заплыв на 50 метров на спине, финишировав с результатом 22,66 секунды. Серебряными призерами стали немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора, показавшие одинаковое время - 22,90. Еще один представитель России Павел Самусенко в который раз на этом турнире занял обидное четвертое место (22,93).

В активе сборной России и второе эстафетное серебро за день. Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Вековищев и Иван Гирев стали вторыми в эстафете 4x200 метров вольным стилем (6.49,12 секунды), уступив американцам (6.47,00), но опередив бразильцев (6.49,60).

Колесников и Щеголев выиграли два серебра ЧМ по плаванию
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