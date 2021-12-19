Пловец Колесников завоевал второе за день золото чемпионата мира

Четвертый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби весьма удачно сложился для россиянина Климента Колесникова, который завоевал две золотых медали в индивидуальных заплывах.

Колесников начал с победы на дистанции 100 метров комплексным плаванием, а потом выиграл заплыв на 50 метров на спине, финишировав с результатом 22,66 секунды. Серебряными призерами стали немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора, показавшие одинаковое время - 22,90. Еще один представитель России Павел Самусенко в который раз на этом турнире занял обидное четвертое место (22,93).

В активе сборной России и второе эстафетное серебро за день. Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Вековищев и Иван Гирев стали вторыми в эстафете 4x200 метров вольным стилем (6.49,12 секунды), уступив американцам (6.47,00), но опередив бразильцев (6.49,60).