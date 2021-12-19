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19.12.2021 21:15
Рубрика: Спорт

Видео гола Аршавина в Норильске за сутки набрало более восьми миллионов просмотров

Текст: Артем Локалов (Красноярский край)
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин в выставочном матче на фестивале футбола в Норильске забил гол, который за сутки собрал более восьми миллионов просмотров в популярном аккаунте 433 в инстаграм.
Андрей Аршавин. Фото: rfs.ru Андрей Аршавин. Фото: rfs.ru
Андрей Аршавин. Фото: rfs.ru

В фестивале футбола в Норильске, который организовал РФС и один из спонсоров национальной федерации, приняли участие экс-игроки сборной России Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин, Владимир Быстров и Руслан Пименов.

Аршавин забил со штрафного, красиво перекинув игроков и вратаря. После того, как видео гола появилось в соцсетях, оно стало стремительно набирать просмотры как в популярных футбольных аккаунтах, в том числе, 433.

На встрече с болельщиками в Норильске Аршавина спросили, как добиться успехов в футболе.

- Рецепт такой: нужно любить футбол, отдаваться ему - и он вознаградит. Мне трудно представить, чем бы я занимался, если б не футбол. Как-то говорил, что мечтал стать водителем такси. Раньше это не так доступно было, как сейчас, когда любой может зарегистрироваться, - сказал Аршавин.

Он такжде признался, что у него никогда не было кумиров в футболе: "Просто нравились игроки "Басрелоны" - Стоичков, потом Роналдиньо, затем Месси. Я против "кумирства". Можно брать пример, но каждый человек может реализовть себя и быть самим собой".

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