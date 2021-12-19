Сборная России стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России стала второй на московском этапе хоккейного Евротура, Кубке Первого канала. Это выяснилось после того, как в воскресенье, 19 декабря, команда Алексея Жамнова уступила в решающем матче Финляндии - 2:3. Ранее нашими были повержены сборные Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2).

Матч с финнами получился драматичным. Дважды команда Суоми выходила вперед, но каждый раз нашим удалось отыграться. А в овертайме наш тренерский штаб опробовал ноу-хау, которым пользуется в ЦСКА Сергей Федоров, выпустив вместо вратаря четвертого полевого игрока (в овертайме играют три на три). Этот риск и оказался роковым. И в итоге сборная пропустила финнов вперед в турнирной таблице.

Напомним, что в рамках Кубка Первого канала сборная России провела четыре матча, тогда как остальные сыграли по три. Поэтому при распределении мест учитывался процент от возможного числа набранных очков. Он выше оказался у финнов, которые выиграли все три игры и набрали максимальные шесть баллов.

- Стояла задача выиграть Кубок Первого канала. Но для нас главное было пощупать игроков, понять их, пообщаться, - сказал после игры Алексей Жамнов. Эту задачу мы выполнили. Очень доволен всеми кандидатами, которые присутствовали на этом турнире. Что-то не получалось, но мы будем работать. Думаю, ребята все схватят.

Доволен остался и генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

- Считаю, за этот турнир можем поставить себе твердую четверку. Понятно, что на домашнем льду хотели победить, но финны достойный соперник. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Молодые ребята, которые приехали в сборную, очень порадовали.

В случае неудачного выступления на Кубке Первого канала у сборной России было достаточно отговорок, в общем-то объективного характера. Это был дебют нового тренерского штаба, команде пришлось проводить четыре матча за пять дней, и поэтому состав постоянно менялся, и так далее. Но оправдания не понадобились. Наша команда если не превзошла все ожидания, то как минимум не разочаровала.

На Кубке Первого канала в честь 75-летия отечественного хоккея сборная России играла в ретроформе, напоминающей о великих советских победах

Неопытность тренерского штаба действительно вызывала опасения: наставник сборной Алексей Жамнов в этой должности до сих пор официально нигде не работал. Но, видимо, время, проведенное на лавке с Олегом Знарком, а также опыт работы с маститыми специалистами в бытность игроком не прошли даром. Да, состав и конфигурация троек от матча к матчу у нашей сборной менялись, но стабильность от этого не страдала. Возможно, на Олимпийские игры в Пекин поедут другие хоккеисты (если НХЛ все-таки рискнет отпустить туда игроков), но, по крайней мере, мы уже знаем, что будет требовать Жамнов со товарищи от своих подопечных. Это активное давление по всей площадке, высокая игра защитников, которые встречают соперника уже в средней зоне. Еще перед стартом турнира главный тренер сборной умышленно ушел от громких лозунгов вроде "мы будем играть в советский хоккей", пообещав лишь "побольше играть в атаке".

Ассоциации со славным прошлым пришли по ходу турнира сами собой, даром что сборная России Кубок Первого канала проводила в ретроформе. Красная отсылала к первой олимпийской победе в 1956 году, белая - к успехам 60-х годов прошлого века. "Я просто молодость вспомнил во время первого периода с чехами, вспомнил, как играл за сборную и ЦСКА. В первые десять минут сделали результат и действовали очень здорово", - делился впечатлениями президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Что еще мы увидели за эти дни? Если в Пекин все же поедет команда, составленная из игроков КХЛ, кажется, у нас уже есть готовый основной вратарь. Иван Федотов, сыгравший в трех матчах, впечатлил своей уверенностью и надежностью. Даже несмотря на то что в дебютной игре канадцы забили нам трижды, именно Федотов был признан лучшим хоккеистом в составе сборной России. А во встрече со шведами он и вовсе оформил свой первый "сухарь" за сборную.

Далее, у сборной есть неплохие сочетания, а в матче с чехами тренерский штаб наконец-то опробовал связку Вадима Шипачева и Никиты Гусева, которые изрядно пошумели, когда вместе играли за питерский СКА. Что сказать: на этом уровне их взаимодействия это по-прежнему топ.

Несмотря на то что при определенных обстоятельствах Кубок Первого канала был фактически генеральной репетицией перед Олимпиадой, Жамнов не чурался пробовать новых игроков. В матче с теми же чехами свои первые шайбы за национальную команду забросили Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артем Минуллин.

Впрочем, совсем уж от восторгов стоит воздержаться. Этой сборной есть над чем работать. Это и игра на вбрасываниях, что признавал сам Алексей Жамнов, и соблюдение игровой дисциплины, и действия в защите. Главное, что мы увидели перспективу вне зависимости от того, какой состав в итоге отправится в Пекин.

- У нас нет планов А, B и С, поедут сильнейшие, - повторил после матча с чехами Алексей Жамнов мысль, которую озвучивал уже неоднократно. - Давайте подождем, как все сложится. У нас один план - это подготовка к Олимпийским играм.